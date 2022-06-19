Babacan: Sayın Erdoğan, Çık ve Gereğini Yap. Devlet Kurumları Vatandaşı Tehdit Ediyorsa Bu, Sen ve Sana Bağlı Bakanın Hukuk Tanımazlığı Yüzündendir

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak olmasına tepki gösterdi.

"ÜLKEM ADINA UTANÇ VESİKASIDIR"

Babacan, Emniyet'in ve Yeneroğlu'nun açıklamalarını alıntıladığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi: "Bir polisin yaptığı edepsizliği ve hukuksuzluğu tüm Emniyet teşkilatına mal eden bu açıklama, ülkem adına bir utanç vesikasıdır. Sayın Erdoğan, çık ve gereğini yap. Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu, sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir."