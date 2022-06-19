Babacan: Sayın Erdoğan, Çık ve Gereğini Yap. Devlet Kurumları Vatandaşı Tehdit Ediyorsa Bu, Sen ve Sana Bağlı Bakanın Hukuk Tanımazlığı Yüzündendir - Son Dakika
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Babacan: Sayın Erdoğan, Çık ve Gereğini Yap. Devlet Kurumları Vatandaşı Tehdit Ediyorsa Bu, Sen ve Sana Bağlı Bakanın Hukuk Tanımazlığı Yüzündendir

19.06.2022 20:58
Babacan: Sayın Erdoğan, Çık ve Gereğini Yap. Devlet Kurumları Vatandaşı Tehdit Ediyorsa Bu, Sen ve Sana Bağlı Bakanın Hukuk Tanımazlığı Yüzündendir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Mustafa Yeneroğlu ile bir emniyet amiri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Sayın Erdoğan, çık ve gereğini yap. Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu, sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak olmasına tepki gösterdi.

"ÜLKEM ADINA UTANÇ VESİKASIDIR"

Babacan, Emniyet'in ve Yeneroğlu'nun açıklamalarını alıntıladığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi: "Bir polisin yaptığı edepsizliği ve hukuksuzluğu tüm Emniyet teşkilatına mal eden bu açıklama, ülkem adına bir utanç vesikasıdır. Sayın Erdoğan, çık ve gereğini yap. Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu, sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir."

Babacan: Sayın Erdoğan, Çık ve Gereğini Yap. Devlet Kurumları Vatandaşı Tehdit Ediyorsa Bu, Sen ve Sana Bağlı Bakanın Hukuk Tanımazlığı Yüzündendir

NE OLMUŞTU?

Ankara Kızılay'da Somalililer tarafından işletilen ve daha önce polis baskısıyla tabelasını defalarca değiştiren Saab Cafe'nin kendi adıyla yaptırdığı tabelasının dünkü açılış töreninde bir emniyet amiriyle DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu arasında tartışma çıkmıştı.
Yeneroğlu, açılış sonrası tabelanın kaldırılmasını isteyen emniyet amirine, "Kızılay'ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, hukuksuz talimatları uygulamayacaksınız, haddinizi bileceksiniz, saygısızlık, terbiyesizlik yapmayacaksınız" demişti. Emniyet amiri ise Yeneroğlu'na, "Susar mısın? Sen haddini bileceksin, parmağını sallamayacaksın bana. Senin gibi tiplerin ne olduğu belli. Ahlaksız sensin, adam gibi konuş" diye karşılık vermişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, ilgili polisin uyarıldığı belirtilerek "Söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır" denilmişti.
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Kaynak: ANKA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Yeneroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Sayın Erdoğan, Çık ve Gereğini Yap. Devlet Kurumları Vatandaşı Tehdit Ediyorsa Bu, Sen ve Sana Bağlı Bakanın Hukuk Tanımazlığı Yüzündendir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan: Sayın Erdoğan, Çık ve Gereğini Yap. Devlet Kurumları Vatandaşı Tehdit Ediyorsa Bu, Sen ve Sana Bağlı Bakanın Hukuk Tanımazlığı Yüzündendir - Son Dakika
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