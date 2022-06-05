Babacan: Seçim Günü Vatandaşımız Deva'nın Altına 'Evet' Mührünü Bastığında Beştepe'de Duvarlar Titreyecek - Son Dakika
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Babacan: Seçim Günü Vatandaşımız Deva'nın Altına 'Evet' Mührünü Bastığında Beştepe'de Duvarlar Titreyecek

05.06.2022 22:22

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Seçim günü geldiğinde, oy pusulasında vatandaşlarımız DEVA’nın, damlanın altına ‘evet’ mührünü bastığında Beştepe’de duvarlar titreyecek, onu biliyoruz… Bu kötü yönetim ilk seçimde müsait bir yerde inip bizler iş başına geldiğimizde sorunlar çok hızlı bir şekilde çözülmeye başlayacak” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim günü geldiğinde, oy pusulasında vatandaşlarımız DEVA'nın, damlanın altına 'evet' mührünü bastığında Beştepe'de duvarlar titreyecek, onu biliyoruz… Bu kötü yönetim ilk seçimde müsait bir yerde inip bizler iş başına geldiğimizde sorunlar çok hızlı bir şekilde çözülmeye başlayacak" dedi.

Ali Babacan, bugün partisinin İstanbul Adalar İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"SEÇİM GÜNÜ VATANDAŞIMIZ DEVA'NIN ALTINA 'EVET' MÜHRÜNÜ BASTIĞINDA BEŞTEPE'DE DUVARLAR TİTREYECEK"

"Bir dakikada, 8 maddede güven nasıl kazanılır? Bir; konuşunca doğruyu söyleyeceksin. İki; söz verilince tutacaksın. Üç; emanete hıyanet etmeyeceksin. Dört; her daim hukukla, adalette hareket edeceksin. Beş; ehliyetli, liyakatli, dürüst insanlar ile çalışacaksın. Altı; her kararını istişare ile alacaksın. Yedi; şeffaf olacaksın, açık olacaksın, karanlıkta iş yapmayacaksın. ve son madde sekiz; her zaman hesap vermeye hazır olacaksın.

Seçim günü geldiğinde, oy pusulasında vatandaşlarımız DEVA'nın, damlanın altına 'evet' mührünü bastığında Beştepe'de duvarlar titreyecek, onu biliyoruz.

"BİZİM TEK AMACIMIZ ÖZGÜR VE ZENGİN BİR TÜRKİYE"

Türkiye'miz çok güzel bir ülke, çok büyük bir ülke. 84 milyonluk nüfusu ile Avrupa'nın en büyük nüfusu bizde. En düşük yaş ortalamasına sahip olan en genç nüfus da bizde. En büyük topraklar, en büyük tarım alanları bizde. Fakat çok kötü bir yönetim de bizde. Bu kötü yönetim ilk seçimde müsait bir yerde inip bizler iş başına geldiğimizde sorunlar çok hızlı bir şekilde çözülmeye başlayacak. DEVA kadroları buna inanıyor. Bizim tek amacımız, özgür ve zengin bir Türkiye."

Babacan: Seçim Günü Vatandaşımız Deva'nın Altına 'Evet' Mührünü Bastığında Beştepe'de Duvarlar Titreyecek
Babacan: Seçim Günü Vatandaşımız Deva'nın Altına 'Evet' Mührünü Bastığında Beştepe'de Duvarlar Titreyecek
Babacan: Seçim Günü Vatandaşımız Deva'nın Altına 'Evet' Mührünü Bastığında Beştepe'de Duvarlar Titreyecek
Babacan: Seçim Günü Vatandaşımız Deva'nın Altına 'Evet' Mührünü Bastığında Beştepe'de Duvarlar Titreyecek

YORUMLAR
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Babacan: Henüz ittifak diye bir şey yok Babacan: Henüz ittifak diye bir şey yok DEVA lideri Babacan'a 2023'ü sordular, 'Cumhurbaşkanlığı'na tek şartta aday olurum' dedi DEVA lideri Babacan'a 2023'ü sordular, 'Cumhurbaşkanlığı'na tek şartta aday olurum' dedi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Babacan: Seçim Günü Vatandaşımız Deva'nın Altına 'Evet' Mührünü Bastığında Beştepe'de Duvarlar Titreyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan: Seçim Günü Vatandaşımız Deva'nın Altına 'Evet' Mührünü Bastığında Beştepe'de Duvarlar Titreyecek - Son Dakika
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