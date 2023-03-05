Babacan: Suçu ve Suçluyu Öven Davranışları da Sahada Şiddet Olaylarına Sebep Olan Görüntüleri de Reddediyoruz - Son Dakika
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Babacan: Suçu ve Suçluyu Öven Davranışları da Sahada Şiddet Olaylarına Sebep Olan Görüntüleri de Reddediyoruz

05.03.2023 22:13

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursaspor-Amedspor maçında 1990'lı yıllarda JİTEM ve faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım posteri açılmasına tepki gösterdi. Babacan, "Suçu ve suçluyu öven davranışları da sahada şiddet olaylarına sebep olan görüntüleri de reddediyoruz. Gereğinin yapılması ve sorumluların cezalandırılması için yetkileri göreve davet ediyorum" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursaspor- Amedspor maçında 1990'lı yıllarda JİTEM ve faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım posteri açılmasına tepki gösterdi. Babacan, "Suçu ve suçluyu öven davranışları da sahada şiddet olaylarına sebep olan görüntüleri de reddediyoruz. Gereğinin yapılması ve sorumluların cezalandırılması için yetkileri göreve davet ediyorum" dedi.
Bursaspor'un bugün Amedspor'la kendi sahasında oynadığı maç öncesinde iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Karşılaşmanın başlamasının ardından, sahaya kurusıkı mermi ile kesici ve delici aletler, tüfek fişeği, maytap gibi cisimler atıldı. Bursaspor taraftarları, tribünde, 1990'lı yıllarda JİTEM ve faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım posteri açtı.
Amedspor yöneticileri, futbolcularının fiziki saldırıya uğradığını öne sürdü. Gerginliğin büyümesi üzerine Amedspor futbolcuları sahadan çıkarıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da yaşananlara sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Babacan'ın paylaşımı şöyle:
"Bursa'da dünden beri yaşanan olaylar karşında önlem alınmamış olması sorumsuzluktur. Suçu ve suçluyu öven davranışları da sahada şiddet olaylarına sebep olan görüntüleri de reddediyoruz. Gereğinin yapılması ve sorumluların cezalandırılması için yetkileri göreve davet ediyorum."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Babacan: Suçu ve Suçluyu Öven Davranışları da Sahada Şiddet Olaylarına Sebep Olan Görüntüleri de Reddediyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan: Suçu ve Suçluyu Öven Davranışları da Sahada Şiddet Olaylarına Sebep Olan Görüntüleri de Reddediyoruz - Son Dakika
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