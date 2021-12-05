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Babacan: Türkiye ucuz iş gücünün adresi olmayacak - Son Dakika

Babacan: Türkiye ucuz iş gücünün adresi olmayacak

05.12.2021 11:14

DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bursa 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı.

DEMOKRASİ ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bursa 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Babacan, "Bizim hedefimiz, yurttaşlarının güçlü olduğu bir ülkedir. Türkiye, ucuz iş gücünün adresi olmayacak. Türkiye, refah ülkesi olacak. Özgür ve zengin bir ülke olacağız" dedi.

Ali Babacan, partisinin 1.Olağan Bursa İl Kongresi'ne katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Babacan, dün açıklanan TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) enflasyonun son üç yılın en yüksek noktasında olduğunu söyledi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışının yüzde 54,62 olarak açıklandığını belirten Babacan "Son 20 yılın rekoru. Bunlar, resmi rakamlar. Gerçek enflasyon, bunun çok çok üstünde. Çarşıya, pazara gidip etiketlere bakan herkes, gerçek enflasyonu görüyor, anlıyor. Vatandaşımız kendi parasına güvenmiyor. Haftanın başında eline geçen para, Türk Lirası olarak kalsa hafta sonuna buharlaşıyor. Böyle ekonomi mi olur?" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR VE ZENGİN BİR ÜLKE OLACAĞIZ'

Babacan, Türkiye'yi vatandaşlarının en mutlu olduğu ülkelerden biri yapmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan, Türkiye sizin hedeflerinizden büyük bir ülke. Bu millet, sizin dar kalıplarınıza sığmayacak kadar güçlü. Biz o kalıpları yırtıp atacağız. Gerçek ekonomik büyüme, dar gelirli vatandaşları sosyal yardıma muhtaç etmemektir; vatandaşı, 50 kuruş ucuz diye yağmur altında ekmek kuyruğunda bekletmemektir. Gerçek büyüme, ülkedeki maaşların açlık sınırının altına düşmemesidir; vatandaşınızın yarınlarından kaygı duymayacağı bir büyümedir. Bizim hedefimiz, yurttaşlarının güçlü olduğu bir ülkedir. Türkiye, ucuz iş gücünün adresi olmayacak. Türkiye, refah ülkesi olacak. Özgür ve zengin bir ülke olacağız. Başımız dik yürüyeceğiz. Yok öyle 'Çin modeli' falan. Yok öyle ucuz iş gücüyle vatandaşı mutsuzluğa mahkum etmek."

'ADALETSİZ HESAPLAŞMA HUZUR GETİRMEZ'

Babacan, Türkiye'nin artık bir yol ayrımına geldiğini, DEVA Partisi'nin de emaneti teslim alma zamanı geldiğini, buna çok az kaldığını dile getirdi. Türkiye'yi hızla huzura, barışa ve adalete götüreceklerine dikkati çeken Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski günlerdeki gibi makbul vatandaş, ötekiler, berikiler, ayrımcılık olmayacak. Kendini sahipsiz hisseden vatandaşlarımız olmayacak. Askerin parmak salladığı, bürokrasinin kendini, siyasetin üzerinde gölge irade ilan ettiği, yargının, yürütmenin yerine geçtiği günler olmayacak. Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü bir Türkiye'ye asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi öfkeye teslim etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki kutuplaşmadan, bağırış çağırıştan kimseye bir hayır gelmez; adaletsiz hesaplaşma, huzur getirmez. Bu yola, bu kısır döngüye girmeyeceğiz. Yolumuz belli, ilkelerimiz net. Mayamızda, karşılıklı sevgi, saygı var. Hayalimizde, herkesin kendisini özgür ve eşit hissettiği bir Türkiye var. Bu karanlık tünelden hızla çıkacağız ve güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı bir büyümeyle topyekun zenginleşeceğiz. Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız."

Babacan: Türkiye ucuz iş gücünün adresi olmayacak
Babacan: Türkiye ucuz iş gücünün adresi olmayacak
Babacan: Türkiye ucuz iş gücünün adresi olmayacak
Babacan: Türkiye ucuz iş gücünün adresi olmayacak

Togo Cumhuriyeti, Deva Partisi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babacan: Türkiye ucuz iş gücünün adresi olmayacak - Son Dakika


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