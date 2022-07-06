Babacan: "Türkiye'yi Öfkeden ve Şiddetten Arındırmak Hayat Memat Meselesidir"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın İstanbul'da ise avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepti gösterdi. Babacan, "İktidara sesleniyorum; şiddeti durdurun… Türkiye'yi öfkeden ve şiddetten arındırmak hayat memat meselesidir" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ve İstanbul'un Bakırköy ilçesinde avukat Servet Bakırtaş'ın bürosunda öldürülmesine tepki gösterdi. Babacan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Artık ne diyeceğimi bilemiyorum, çok çok üzgünüm. Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya görevi başında katledildi. Canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımızın can güvenliği yok. İktidara sesleniyorum; şiddeti durdurun.

Hekim Ekrem Karakaya'nın acısını yaşarken bir acı haber de İstanbul'dan geldi. Bürosunda öldürülen avukat Servet Bakırtaş'a ve müvekkili Öznur Tufan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye'yi öfkeden ve şiddetten arındırmak hayat memat meselesidir."