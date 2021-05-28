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Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2) - Son Dakika

Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2)

28.05.2021 18:56
Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2), System.String[]

'BİZİM ZAMANINDA BİRİKTİRDİĞİMİZ HER ŞEYİ, PANDEMİDEN ÖNCE TÜKETTİLER'DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından bölgedeki esnafı ziyaret etti.

'BİZİM ZAMANINDA BİRİKTİRDİĞİMİZ HER ŞEYİ, PANDEMİDEN ÖNCE TÜKETTİLER'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından bölgedeki esnafı ziyaret etti. Tarihi Kapalı Çarşı'da vatandaşların ve kuyumcu esnafının sorunlarını dinleyen Babacan, bir vatandaşın 128 gerçekten var mı sorusuna, 'Gerçekten yok' diye yanıt vererek, şöyle devam etti:

"11 yıl Merkez Bankası'ndan sorumlu oldum. Rezervleri 27 milyar dolardan aldık, 136 milyar dolara çıkarttık. İhracatın dövizini biriktirdik, turizmin dövizini biriktirdik çünkü ak akçe, kara gün içindir dedik. Memleket zor duruma düştüğünde o dövizler lazımdır dedik ama bunlar daha pandemi öncesinde hepsini harcadı bitirdi. Pandemi vurduğunda da vatandaşa dağıtacak bir şey yok. Bizim zamanında biriktirdiğimiz her şeyi, pandemiden önce tükettiler. Maalesef ülke bu durumuna düştü. Biz epey bir miras biriktirdik, şu anda onu harcıyorlar, gittiği yere kadar. Türkiye'nin düzelmesi için işinin ehli kadroların iş başında olması lazım. İşi bilmeleri lazım, yoksa yapamazlar. Şu andaki yöneticilerin çoğunda o nitelik yok, onun için beceremiyorlar" dedi.'MİLLİ PARAMIZ ŞU ANDA TARİHİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE'Babacan, Koza Han'da partinin genç üyeleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, vatandaşlarla konuştuklarında en büyük sorunun işsizlik olduğuna değinen Babacan, "Esnafımızla dertleştik, özellikle vatandaşlarımızın bizlere dile getirdiği en önemli problem kendi çocukları ile ilgili işsizlik. Genel anlamda vatandaşımızın satın alım gücü çok düşmüş durumda. Fiyatlar çok yüksek. Geçen yıldan bu yana her ürünün fiyatı artmış durumda. Yoksulluk önemli bir sorun. Tüm vatandaşlarımızın beklentileri, talebi var. Tablo, sıkıntılı bir tablo. Tabii, döviz bürolarının önünden geçerken döviz kurlarının da bir başka rekor kırdığını gördük. Paramızın değeri maalesef kayboluyor. Hükümet milli ve yerli söylemini kimseye bakmıyor biliyorsunuz ama öte yandan milli yerli paramız şu anda tarihinin en düşük seviyesinde. Para tam pul olmuş durumda gerçekten. Bunun da getirdiği bir endişe var, bir korku var piyasalarda. Biz de çözümü söylüyoruz, bu işin çözümü için Türkiye'yi işinin ehli, dürüst kadroların yönetmesi gerekiyor. İlk seçim ne zaman olacak bilemiyoruz ama seçimden sonra kabustan uyanmak ne kadar hızlıysa Türkiye o kadar hızlı bir şekilde ayağa kalkacaktır. Gençlerimiz, imkan sağlandığında bu ülkeyi uçurur, memleketimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

STK temsilcileriyle basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda buluşan Babacan, daha sonrasında Bursa'dan ayrılacak.

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA,


Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2)
Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2)
Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2)
Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2)
Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2)
Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2)
Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2)
Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2)
Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2)
Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2)

Ali Babacan, Türkiye, Pandemi, Cuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor (2) - Son Dakika


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