Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin dış politikada okumakta olduğu yalnızlık senfonisini bitireceğiz. Yalnızlığın Türkiye'ye ne kadar büyük kayıplar oluşturduğunu, haklı olduğumuz yerde nasıl haksız yere düşürüldüğümüzü gördük. Yalnızlaştığımızda, terörle mücadelede nasıl zafiyete uğradığımızı gördük. Dostlarımızın sayısını artırıp düşmanlıkları gidermenin çalışmasına başlayacağız. Sorun yaşadığımız ülkelerle ikili ilişkilerimizi onarmak ve güçlendirmek için yoğun çabanın içine gireceğiz" dedi.

DEVA Partisi, 'Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planı'nı bugün açıkladı. Tanıtım toplantısında konuşan Ali Babacan, şunları söyledi:

"Dünyada demokrasiyi savunanlarla aynı yerdeyiz. Dünyanın her yerinde yasaklara karşı direnen kadınlarla, Rusya'da gazeteleri kapatılan, slogan attıkları için 10 yıl hapis cezası alan savaş karşıtlarıyla aynı yerdeyiz. Ukrayna'da bağımsızlığın, onurlu eşitliğin mücadelesini verenlerle, Belarus'taki hileli seçimleri kabul etmeyenlerle, ailece hapse atılanlarla aynı yerdeyiz. ABD'de polis şiddetine karşı sokağa çıkanlarla, Çin'de sadece kimliklerinden dolayı hapse atılan Uygurlarla aynı yerdeyiz. Avrupa'da İslamofobiye ve popülizme direnenlerle, Tayvan'da Çin emperyalizmine meydan okuyanlarla aynı yerdeyiz. Biz demokrasi neferiyiz.

"SIFIR BAŞARI DÖNEMİNDEYİZ"

Şu anda Türkiye'nin bir dış politikası yok. Bir kişinin dürtülerine bağlı şahsileştirilmiş dış ilişkiler seti var. Diplomasi son derecede zayıflatıldı. Koskoca Türkiye'nin dış ilişkiler repertuarında neredeyse yalnızca silahlı gücü kaldı. Onu da her seferinde test ettirdiğimiz bir dönemdeyiz. Ülkemiz, maalesef sözü dinlenmeyen bir duruma düştü. Bugün, 'sıfır başarı' dönemindeyiz.

"HÜKÜMET, 'ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ' HALİNE GELMİŞTİR"

Bu ülkenin Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki çıkarları her gün zarar görüyor. Her gün zemin kaybediyoruz. Bu hükümet, artık bu ülke için 'ulusal güvenlik riski' haline gelmiştir. Ben, açık söylüyorum; Doğu Akdeniz'deki haklarımızı gözümüzün önünde başka ülkeler paylaşıyorsa, Ege'deki ulusal egemenlik haklarımızı kullanamamayla ilgili dışarıdan gittikçe daralan bir çembere alınıyorsak artık bu hükümet bir 'ulusal güvenlik riski' haline gelmiştir.

"DEVA İKTİDARINDA DAHA SIK BRÜKSEL HABERLERİ GÖRECEKSİNİZ"

Bizim istikametimiz, Avrupa Birliği standartlarıdır. Üye oluruz, olmayız, o başka konu. Hedefimiz, vatandaşlarımıza en az Avrupa Birliği seviyesinde hukuk, özgürlük ve demokrasi standardı sağlamaktır. DEVA Partisi iktidarında, gazetelerde daha sık Brüksel haberleri göreceksiniz. Biz bu hükümetin kavgacı, içe kapalı, ülkemizi dünyadan koparan maceralarına son vereceğiz.

"PASAPORTUMUZA DEĞER KAZANDIRACAĞIZ"

Dış politikada sözü dinlenen, itibarlı, güçlü bir ülke olacağız. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna değer kazandıracağız. Pasaportumuzun tüm dünyada kıymetli olmasını sağlayacağız. Benim Dışişleri Bakanı olduğum yılları da kapsayan o parlak dönemde, dış politika alanındaki başarımızın en temel sonuçlardan biri bu olmuştu. Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da, gelişmiş Asya'da, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu sahibi olmak büyük itibar görüyordu. Avrupalı iş insanları bizden vatandaşlık talep ediyordu.

"EVLATLARIMIZ AVRUPA'NIN BAŞI DİK TÜRKİYE'SİNDE BÜYÜYECEK"

İnanıyorum ki evlatlarımız, güçlü demokrasiye sahip, güçlü ekonomiye sahip, güçlü adalete sahip bir Türkiye'de büyüyecek. Evlatlarımız, Avrupa'nın başı dik Türkiye'sinde büyüyecek.

"YALNIZLIK SENFONİSİNİ BİTİRECEĞİZ"

Ülkemizin dış politikada okumakta olduğu yalnızlık senfonisini bitireceğiz. Yalnızlığın Türkiye'ye ne kadar büyük kayıplar oluşturduğunu, haklı olduğumuz yerde nasıl haksız yere düşürüldüğümüzü gördük. Yalnızlaştığımızda, terörle mücadelede nasıl zafiyete uğradığımızı gördük. Dostlarımızın sayısını artırıp düşmanlıkları gidermenin çalışmasına başlayacağız. Sorun yaşadığımız ülkelerle ikili ilişkilerimizi onarmak ve güçlendirmek için yoğun çabanın içine gireceğiz.

"DIŞ POLİTİKADA AKILSIZLIĞA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Türkiye'yi barışçıl bir güç yapacağız. Türkiye'yi bir akıllı güç yapacağız. Bir kişinin duygu dünyasına göre hareket edilince ne olacağını, ne olduğunu gördük. Akıl yoksa, rasyonalite yoksa anlamsız maceralara girip ülkemizi durduk yere yalnızlaştırırsınız. Ülkemizin hakkını savunan, hakkımızı teslim eden kimseyi bulamazsınız. Bizim, dış politikada akılsızlığa tahammülümüz yok. Milletimizin çıkarlarını uluslararası hukukla ve akılla koruyacağız.

"HEDEFİMİZ PROFESYONEL ORDUYA GEÇMEKTİR"

Olur olmadık şahsi çekişmelerle ordumuzun caydırıcı gücünü test ettiren bu savrukluğa son vereceğiz. Ordumuzun, demokratik denetim ve gözetime tabi, itibarlı, caydırıcı ve etkin bir askeri güç olmasını sağlayacağız. Askerlik hizmeti konusunda da zorunlu ve bedelli askerliğin aynı anda uygulanmasının adaletsizlik olduğunu biliyoruz. Bunu sona erdireceğiz. Bizim hedefimiz, profesyonel orduya geçmektir.

"MESLEK DIŞINDAN BÜYÜKELÇİ ATAMALARINA SON VERECEĞİZ"

Dışişleri Bakanlığı, iktidar partisi üyelerinin ve yandaşlarının emekli olduğunda yerleştiği bir kasabaya dönüştü. İktidar destekçilerine, emekli ikramiyesi gibi büyükelçilikler dağıtılıyor. Bir dönem başında olduğum için onur duyduğum Dışişleri Bakanlığı'mıza yeniden itibarını kazandıracağız. Meslek dışından büyükelçi atamalarına ilke olarak son vereceğiz. Liyakati esas alacağız.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEPSİYLE AYNI AZİM VE KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Terör örgütlerinin hepsiyle aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu mücadelede, hiçbir koşulda hukukun dışına çıkmayacağız. Terörle mücadeleyi, hukuk içinde kalarak akılcı yöntemlerle sonuca ulaştıracağız. Terörle mücadelede sadece güvenlik enstrümanlarını kullanmayacağız. Diplomasiyi, uluslararası ilişkileri, sosyoekonomik araçları mutlaka devreye sokacağız. Terörle, toplumsal dinamikleri dikkate alan bir mücadele çizgisi izleyeceğiz. Kök sebeplerle uğraşacağız."

Eylem planının ayrıntılarını ise DEVA Partisi Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç açıkladı. Bilgiç, özetle şunları söyledi:

"AKDENİZ'DE ÇOK TARAFLI GİRİŞİMLERE DESTEK VERECEĞİZ"

"Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz kaynaklarının uluslararası hukuk ve ulusal çıkarlarımız temelinde hakça paylaşımına olanak verecek çok taraflı girişimlere destek vereceğiz. Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında, Karadeniz'dekine benzer biçimde çoklu müzakere süreçleriyle sonuç alınmasına öncelik vereceğiz.

"HEDEFİMİZ, EGE'NİN BARIŞ DENİZİ OLMASIDIR"

"Yunanistan ile iyi komşuluk hedefiyle Ege'de yaşanan karasuları, kıta sahanlığı, hava sahası, münhasır ekonomik bölge, Ege adalarının askerden arındırılmış statüsünün aşındırılmaması gibi konularda diyalog ve iş birliğine açık olacağız. Hedefimiz, Ege'nin barış denizi olmasıdır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızdan taviz vermeyeceğiz.

"TÜRKİYE'Yİ NATO'DA SORUNLU MÜTTEFİK OLMAKTAN KURTARACAĞIZ, ABD'YLE YENİ BİR DİYALOĞA GİRECEĞİZ"

NATO'nun sağladığı caydırıcılık, ulusal güvenliğimiz açısından kritik önemde. Türkiye'yi, NATO içinde sorunlu müttefik olmaktan kurtaracağız. NATO ülkelerinin de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere yönelik koşulsuz dayanışma içinde olmalarını sağlamak önceliğimiz olacak. Kurulduğu tarihten bu yana NATO, 4. madde çerçevesinde beş defa istişarelere çağrıldı, iki defasında biz çağırdık. Bu güvenlik şemsiyesini ciddiye almak lazım. Amerika ile ilişkilerimizde, S-400 yaptırımları, F-16 ve F-35 alımları ve bölgesel konularda yeni bir diyaloğa gireceğiz."