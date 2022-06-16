Babacan: Ülkemizin İflas Riski Bugüne Dek Görmediğimiz Bir Seviyeye Ulaştı. Derhal Elinizdeki İktidarı Sakince Bir Kenara Bırakın - Son Dakika
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Babacan: Ülkemizin İflas Riski Bugüne Dek Görmediğimiz Bir Seviyeye Ulaştı. Derhal Elinizdeki İktidarı Sakince Bir Kenara Bırakın

16.06.2022 17:56

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkemizin iflas riski, bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye’nin iflas riskini gösteren 5 yıllık Kredi Temerrüt Takas Oranı, tam 836 baz puana çıkmış durumda. 836 rakamı, yaklaşan felaketi şimdiden haber veriyor. Ülke, tam bir çakılmaya doğru gidiyor. Uçurumdan aşağı düşmek an meselesi” dedi. Hükümete istifa çağrısı yapan Babacan, “Akıl, bilim dışı tezleri terk edin; işi derhal uzmanlara bırakın. Derhal elinizdeki iktidarı sakince bir kenara artık bırakın” diye konuştu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin iflas riski, bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye'nin iflas riskini gösteren 5 yıllık Kredi Temerrüt Takas Oranı, tam 836 baz puana çıkmış durumda. 836 rakamı, yaklaşan felaketi şimdiden haber veriyor. Ülke, tam bir çakılmaya doğru gidiyor. Uçurumdan aşağı düşmek an meselesi" dedi. Hükümete istifa çağrısı yapan Babacan, "Akıl, bilim dışı tezleri terk edin; işi derhal uzmanlara bırakın. Derhal elinizdeki iktidarı sakince bir kenara artık bırakın" diye konuştu.

Ali Babacan, bugün sosyal medya hesabından, "Dün akşamki FED kararından sonra riskler daha da arttı. İktidarı tekrar uyarıyorum; aklınızı başınıza toplayın. Derhal tedbir alın. Ben dün bu konuşmayı yaptığımda CDS 836 idi. Bugün 872" notu ile bir video paylaştı. Babacan, paylaştığı videoda, ülkenin iflasın eşiğine geldiğini vurguladı ve bu işin şakasının olmadığını söyledi. Hükümete istifa çağrı yapan Babacan, şöyle konuştu:

"ÜLKE TAM BİR ÇAKILMAYA DOĞRU GİDİYOR"

"Tarih şahit olsun ki bugün buradan uyarımı yapıyorum. Ülke olarak uçurumun eşiğine geldiğimizi söylemek ve hükümeti derhal göreve çağırmak üzere karşınızdayım. Ekonomik ve finansal beka soru ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isterim. Kaygılıyım, çünkü ülkemizin iflas riski, bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye'nin iflas riskini gösteren 5 yıllık Kredi Temerrüt Takas Oranı, tam 836 baz puana çıkmış durumda. 836 rakamı, yaklaşan felaketi şimdiden haber veriyor. Ülke, tam bir çakılmaya doğru gidiyor. Uçurumdan aşağı düşmek an meselesi. Temerrüt ve iflas çukuruna düşmemiz an meselesi. Bu işin şakası yok, bunu dünyada gördüm. İflas demek, benzin gibi, mazot gibi temel ihtiyaç maddelerinin parayla bile bulunamaması demektir. Paranız var, yarım depodan fazla alamıyorsunuz ya da yok, üç saat kuyrukta bekliyorsunuz. İflas işte odur. Her gün 6-10 saat elektriğin kesik olduğunu düşünün, işte tehlike bu.

"DERHAL ELİNİZDEKİ İKTİDARI SAKİNCE BİR KENARA ARTIK BIRAKIN"

İflas demek, topyekün ekonomik ve finansal çöküş, kaos demektir. Hükümete, Erdoğan'a sesleniyorum; çok pişman olursunuz, ancak iş işten geçmiş olur. Tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisini yönetmiş, dünyadaki ve Türkiye'deki krizleri çok iyi bilen bir arkadaşınız olarak uyarıyorum. Bu gidişin sonu çok kötü olur. Türkiye'yi bir kez temerrüt, iflas çukuruna düşürürseniz bu millet yıllarca ağır bedeller ödemek zorunda kalır. Halkımız, sizin yaptığınız saçmalıkların bedelini ödemek zorunda değil. Merkez Bankası ve TÜİK'e acilen liyakatli kadroları atayın ve bağımsız kurumlardan elinizi çekin. Akıl, bilim dışı tezleri terk edin; işi derhal uzmanlara bırakın. Derhal elinizdeki iktidarı sakince bir kenara artık bırakın. Bırakın ki henüz iflas etmeden ülkemizi buradan düzlüğe çıkaralım. Bırakın ki tüm yurttaşlar huzura ersin. Zaten seçimi biz kazanacağız ama işimizi daha fazla zorlaştırmayın."

Babacan: Ülkemizin İflas Riski Bugüne Dek Görmediğimiz Bir Seviyeye Ulaştı. Derhal Elinizdeki İktidarı Sakince Bir Kenara Bırakın
Babacan: Ülkemizin İflas Riski Bugüne Dek Görmediğimiz Bir Seviyeye Ulaştı. Derhal Elinizdeki İktidarı Sakince Bir Kenara Bırakın
Babacan: Ülkemizin İflas Riski Bugüne Dek Görmediğimiz Bir Seviyeye Ulaştı. Derhal Elinizdeki İktidarı Sakince Bir Kenara Bırakın
Babacan: Ülkemizin İflas Riski Bugüne Dek Görmediğimiz Bir Seviyeye Ulaştı. Derhal Elinizdeki İktidarı Sakince Bir Kenara Bırakın

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Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Ülkemizin İflas Riski Bugüne Dek Görmediğimiz Bir Seviyeye Ulaştı. Derhal Elinizdeki İktidarı Sakince Bir Kenara Bırakın - Son Dakika

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