Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi - Son Dakika

Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi

27.05.2021 16:09
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi, System.String[]

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, son gelişmelerin Türkiye'yi gerçek gündeminden uzaklaştırdığını, ülkenin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu söyledi.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, son gelişmelerin Türkiye'yi gerçek gündeminden uzaklaştırdığını, ülkenin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, il başkanlığına Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) eski Başkanı Seda Kaya'nın getirildiği İzmir il teşkilatını ziyaret etti, İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Ali Babacan, sadece sorunları ortaya koyan değil, her konuda çözüm üreten bir siyasi parti olduklarını belirtti.

Türkiye'nin gündem zenginliği açısından dünyada ilk sırada olduğunu vurgulayan Babacan, gelişmeleri yakından izleyip doğru bir tutum ortaya koymanın ve vatandaşları doğru bilgilendirmenin önemine değindi. "Neredeyse her gün aslında bir seçim kampanyasının ortasındaymışız gibi geçiyor" diyen Babacan, toplumda iktidarın sorunları çözeceğine dair inanç ve beklentinin düştüğünün gözlemlendiğini, iktidarın kaybedeceği bir seçime de göz göre göre gitmeyeceğine inandığını söyledi.İTTİFAKA KARŞI DEĞİLİZİttifak kurmanın en önemli farkının, seçim barajı mecburiyetini ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Babacan, partisinin öncelik olarak özgün kimliğini ortaya koymayı hedeflediğini aktararak, "İttifaka karşı değiliz. Ancak, 'peşinen ittifak istiyoruz, şu ittifakın içinde olmak istiyoruz' da demiyoruz. Günü geldiğinde, o gün oluşacak bir ittifak içinde de yer alınabilir ama bugünden konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz" dedi.Türkiye'de yatırımların azaldığını savunan Ali Babacan, bunun güven ve belirsizlik kaynaklı olduğunu ifade ederek, "Yatırım olmayınca işsizlik rakamları artıyor. Özellikle genç işsizlik oranı yüzde 27'lerde. Bütçe açığı artmaya başladı. Bütçe açık verince borçlanılıyor. İkiye katlanan bir hazine borcu. MB rezervleri çarçur edildi. Eksik, 60 milyar dolara düşmüş bir döviz rezervimiz var" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partisi genel başkanıyla ilgili sözlerine değinen Ali Babacan, "Hukuk devletine böyle bir şey yakışır mı?" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE KARŞILIKSIZ DESTEK-HİBEDE G20'DE SON SIRADAKarşılıksız destek ve hibeye bakıldığında Türkiye'nin G20'de son sırada olduğunu dile getiren Babacan, desteklerin kredi şeklinde verildiğini, çiftçinin, esnafın yüksek olan borcunun üzerine daha fazla borcun eklendiğini öne sürdü. Yeni borçların eski borçlara eklendiğini belirten Babacan, "Çiftçinin, esnafın, küçük işletmelerin hatta bazı büyük şirketlerin borcuna baktığınızda pandemi tamamen ortadan kalktığında dahi borçlarını ödemesi mümkün olmayacak. Bu kadar ağır borç yükünün altından kalkamayacak çok sayıda vatandaş, esnaf olacak. Biz bu işin ekonomi tarafı, sağlık tarafının nasıl yönetileceğini ortaya koyduk. En son esnafa 3-5 binlik destek söylendi, şartları açıklanmadı. Daha önceki kira desteklerine bakın; alamadık diyorlar. 3-5 bin lirayı göreceğiz, ne kadar kişi faydalanabilecek? Tek işçi çalıştıran bir işletmenin aylık maliyeti 4 bin 200 lira. 3-5 bin liralık bir defalık destek hangi yaraya merhem olacak, hangi açığı kapatacak?" diye konuştu.Konuşmasının ardından İzmir İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Babacan, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinlemek için Kemeraltı Çarşısı'na geçti.ESNAF ZİYARETİNDE TEPKİAli Babacan'a esnaf ziyareti sırasında bir kişi tepki gösterdi. Bu kişi, "Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın; göreceksiniz. Böyle bir karakter olmaz. Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem" dedi. Sivil polis ekipleri, bu kişiyi kalabalığın arasından uzaklaştırdı.

Babacan, ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı bölgesinde yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında bir ay süreyle trafiğe kapanan Halit Ziya Bulvarı'na geçerek esnafın dertlerini dinledi. Babacan, buradan vapurla Karşıyaka'ya geçti.


Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi
Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi

Ali Babacan, Ekonomi, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babacan: Ülkenin gerçek gündemi ekonomi - Son Dakika


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