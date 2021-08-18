Babaçay'da yıkım öncesi vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için evlere girdi - Son Dakika

- Babaçay'da yıkım öncesi vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için evlere girdi

SİNOP - Sinop'ta yaşanan sel felaketinde 40'a yakın evin yıkıldığı Babaçay köyünde hasar gören binalara yıkım kararları asıldı. Selden kurtulan vatandaşlar kalan eşyalarını çıkarmak için evlerine girdi.

Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı hasar tespit çalışması sonucu Babaçay köyünde binalara yıkım kararları asıldı. Asılan kararda, "Büyük risk görülen ve 'acil yıktırılacak yapı' statüsünde olan binanız hakkında yıkım kararı alınmıştır" denildi. "Bina ağır hasarlıdır ve girilmesi tehlikedir" uyarılarının da yerleştirildiği binalara vatandaşlar yıkım öncesi eşyalarını kurtarmak için girdi. Evlerindeki eşyalardan çıkarabildiklerini kamyonlara taşımaya başladı.

Ertan Şen, "Bu evlerin hepsi yıkılacak. Burada kalan eşyalarımız var. Burası bir büyüğümüzün eviydi. Geldik burada yardımcı oluyoruz. Eşyamızı buradan karşı tarafa tahliye ediyoruz. Konteynerler gelecek, onlara kuracağız. Bizim evimiz köyümüz gitti. Keşke can kayıpları olmasaydı. Güzel komşularımız gitti" dedi.

Alanda görevli olan Cengiz Şentürk ise "Yıkım kararları var. Şu an evleri boşaltması için vatandaşa yardımcı oluyoruz. Kimileri evleri boşaltıyor. Devletimiz büyün imkanıyla burada" diye konuştu.