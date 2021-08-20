Babaçay köyündeki selden kurtulanlar hem komşularını hem evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorlar - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde, selden kurtulanlar, yaşadıklarını unutamıyor.

Babaçay köyünde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selde 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 ev sel sularına kapıldı, hasar gören 19 ev ise yıkılmak üzere tahliye edildi.

Bölgedeki selde en çok hasar gören yerleşim yerlerinden Babaçay köyünde, selden kurtulanlar ise hem komşularını hem evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bu kişilerden biri de evli ve iki çocuk annesi Nurten Ünlü.

Ünlü, AA muhabirine, selden kurtulduklarını ancak her şeylerini kaybettiklerini söyledi.

Yaşadıkları afetin çok büyük olduğunu ifade eden Ünlü, "Komşularımızdan 15 kaybımız var, insanlar evleriyle birlikte gitti. Geride kalanlar ise evlerini, dükkanlarını kaybetti. Benim de evim, dükkanım, ahırlarım, samanlığım gitti. Çok kayıbım var, sıfırdayız." dedi.

Ünlü, kızını ve torununu komşusuna göndererek kurtardığını, sonra komşularını kurtarmak için sağa sola koşuşturduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sonra sokaklara düştük, kimlerin canını kurtaralım, ne yapalım. Aşağıda kayınvalidemle kayınpederim oturuyordu, kendi evlerinden onları kepçe yoluyla kurtardık. Önce oğlumu gönderdim. Babaannen ile dedeni kaldır, çıkar dışarı diye. Su çok yükselmemişti henüz. Oğlum gittikten sonra binanın biri gitti. Suyu olduğu gibi bizim evimize çevirdi. Oğlumu halat yoluyla kurtaran komşumuz da ailesiyle sele kapıldı. Hepsi ayrı bir acı. Anlatılmıyor."

Evinden bir şey kurtaramadıklarını söyleyen Ünlü, "Ben evimden hiçbir şeyimi kurtaramadım, canımızı kurtardım. Hasar tespitleri yapılıyor. Allah razı olsun, devletimize zeval gelmesin. Bizi unutmayanlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.