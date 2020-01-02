Babadağ adrenalin tutkunlarının merkezi oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen 1965 rakımlı Babadağ'dan geçen yıl, 166 bin 701 kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Babadağ, her yıl uçuş rakamlarını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babadağ'ın dünyanın önde gelen hava sporları merkezi arasında olduğunu söyledi.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için dünyanın birçok ülkesinden turist geldiğini vurgulayan Çıralı, "Bu sene Babadağ'dan 166 bin 701 kişi uçuş yapmış. Bu sayı geçen yılki uçuşlarımızın üstünde. Önümüzdeki yıl hedefimiz 200 bin uçuşu yakalamak." dedi.

Çıralı, Babadağ'da yapımı devam eden teleferiğin Fethiye için büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.

- Teleferikle, Babadağ'a bir milyon kişinin çıkması bekleniyor

Teleferiğin tamamlanmasıyla uçuş sayılarında artış olacağını tahmin ettiklerini anlatan Çıralı, "Teleferik yapıldığında Babadağ'a yıllık bir milyon kişinin çıkması bekleniyor. Şu anda halihazırda yaklaşık 200 bin kişi uçuyor. Bir o kadar da yamaç paraşütü pilotu Babadağ'a çıkıyor. Yılda 1 milyon kişiyi yakalamak çok zor değil. Babadağ'da üç de restoran olacak. Teleferik, Fethiye'ye ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay ise Babadağ'ın eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla benzeri bulunmayan bir merkez olduğunu vurguladı.

Babadağ'dan geçen yıl yapılan uçuşların yamaç paraşütü pilotlarını ve turizmcileri memnun ettiğini aktaran Akçay, şöyle konuştu:

"Babadağ'dan uçanlar sadece Ölüdeniz'i değil, Fethiye'yi de kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Dünyanın birçok ülkesinden turist sadece yamaç paraşütü yapmak için Fethiye'ye geliyor. Özellikle sosyal medyada gökyüzünden Ölüdeniz manzarasını görenler, muhakkak yamaç paraşütü için Babadağ'ı tercih ediyor. 2019'da yapılan uçuş sayıları da Babadağ'a ilginin arttığını gösteriyor. 2020 yılında belirlenen hedefin yakalanacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl beklentilerimiz doğrultusunda güzel bir sezon geçiririz."