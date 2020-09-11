Babadağ Belediyesinden vatandaşa aşure ikramı - Son Dakika

Babadağ Belediyesi, Babadağ Kapalı Pazaryeri'nde aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Aşure yapım aşamasında kazan başına geçen Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı; "Muharrem ayının bolluk ve bereket simgesi aşure dağıtımımız tüm vatandaşlarımıza bolluk ve bereket getirsin" sözlerini söyledi.

Babadağ Belediyesi Muharrem ayı vesilesiyle ilçede aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Kazan kazan kaynatılan aşureler, hijyen kurallarına uyularak vatandaşlara ikram edildi. Babadağ Kapalı Pazaryerinde gerçekleştirilen etkinlikte Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, aşurenin yapım aşamasında ve dağıtımda yer aldı. Aşurenin Muharrem ayının bolluk ve bereketini simgelediğini söyleyen Atlı "Muharrem ayının bolluk ve bereket simgesi aşure dağıtımımızı gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımıza bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Salgın dolayısıyla fiziksel mesafe içinde olsak da dayanışma duygumuz güçlü" dedi.

"Zor günler dayanışma duygularımızı güçlendirmeli"

Korona virüs tedbirlerinin hassasiyetine dikkat çeken Atlı, "Korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşadık yaşamaya devam ediyoruz. Fakat bu zor günler vatandaşlarla aramıza fiziksel mesafe koyarken gönül bağlarımızı, dayanışma duygularımızı güçlendirmeli. Hijyen kurallarında çok hassas davranıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için her şeyden değerli" diye konuştu. - DENİZLİ