Babadağ'da Paraşüt Kazası: Pilot Yedek Paraşüt ile Kurtuldu - Son Dakika
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Babadağ'da Paraşüt Kazası: Pilot Yedek Paraşüt ile Kurtuldu

10.08.2023 17:35

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'da gerçekleşen bir yamaç paraşütü kazasında, pilotun ipi dolandığı sırada yedek paraşütünü açarak kayalıklara iniş yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Pilot, olaydan yara almadan kurtuldu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'ın 1900 metresindeki pistten tekli atlayış yaptığı sırada ipi dolanan pilot, son anda yedek paraşüt ile kayalıklara iniş yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi. Babadağ'ın 1900 metredeki pistine çıkan ve hazırlıklarını tamamlayan paraşüt pilotu, ipinin dolanması ile hızla düşüşe geçti. Yere metreler kala yedek paraşütünü açıp, kayalıklara inen pilotun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Pilot, olaydan yara almadan kurtuldu.(DHA),

Kaynak: DHA
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Fethiye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babadağ'da Paraşüt Kazası: Pilot Yedek Paraşüt ile Kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babadağ'da Paraşüt Kazası: Pilot Yedek Paraşüt ile Kurtuldu - Son Dakika
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