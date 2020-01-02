Babadağ'dan 162 bin 776 kişi uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babadağ'dan 162 bin 776 kişi uçtu - Son Dakika

Babadağ'dan 162 bin 776 kişi uçtu

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Dünya'nın en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan 1965 rakımlı Babadağ'dan geçen yıl 166 bin 701 kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Babadağ'dan 162 bin 776 kişi uçtu, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Dünya'nın en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan 1965 rakımlı Babadağ'dan geçen yıl 166 bin 701 kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.


Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın zirvesinde bulunan 1200, 1700, 1800 ve 1900 metre pistlerinden geçen yıl 166 bin 701 kişi yamaç paraşütü havalandı. Babadağ'dan paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Babadağ, her yıl uçuş rakamlarını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.


Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Babadağ'ın dünyanın önde gelen hava sporları merkezi arasında olduğunu söyledi.


Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için dünyanın birçok ülkesinden turist geldiğini vurgulayan Çıralı, "Bu sene Babadağ'dan 166 bin 701 kişi uçuş yapmış. Bu sayı geçen yılki uçuşlarımızın üstünde. Önümüzdeki yıl hedefimiz 200 bin uçuşu yakalamak." dedi.


Çıralı, Babadağ'da yapımı devam eden teleferiğin Fethiye için büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.


Teleferiğin tamamlanmasıyla uçuş sayılarında artış olacağını tahmin ettiklerini anlatan Çıralı, "Teleferik yapıldığında Babadağ'a yıllık bir milyon kişinin çıkması bekleniyor. Şu anda halihazırda yaklaşık 200 bin kişi uçuyor. Bir o kadar da yamaç paraşütü pilotu Babadağ'a çıkıyor. Yılda 1 milyon kişiyi yakalamak çok zor değil. Babadağ'da üç de restoran olacak. Teleferik, Fethiye'ye ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak" diye konuştu. - MUĞLA

Fethiye, Babadağ, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:31 Kaynak: İHA
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