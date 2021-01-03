Babadağ'dan 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtu - Son Dakika

Babadağ'dan 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

03.01.2021 11:07
Babadağ'dan 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtu, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen 1965 rakımlı Babadağ'dan, geçen yıl, 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen 1965 rakımlı Babadağ'dan, geçen yıl, 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtu.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan merkez, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Uçuşlar önlemlere uygun gerçekleştiriliyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen hava sporları merkezi arasında yer alan Babadağ'ın, her yıl macera tutkunlarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir dönem uluslararası sınırların kapanmasına rağmen Babadağ'ın 2020 yılında da macera severlerin gözdesi olmaya devam ettiğini belirten Çıralı, "Salgına rağmen geçen yıl Babadağ'dan 73 bin 910 kişi yamaç paraşütü ile uçuş yaptı. Yamaç paraşütü yapmak isteyenleri Babadağ'da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Salgına rağmen yamaç paraşütü sporunun 2020 yılında devam etmesinde alınan tedbirler de etkili oldu." dedi.

Çıralı, Babadağ'dan yapılan tüm uçuşların pilotlar ve yolcuları koruyacak şekilde önlemlere uygun gerçekleştirildiğini vurguladı.

Fethiye'de turizm 12 aya çıkarılmak isteniyor

Babadağ'a uçuş için çıkanların, ateşlerinin ölçüldüğünü, araç ve ekipmanların her uçuştan önce dezenfekte edildiğini, pistlerde sosyal mesafeye uyulduğunu vurgulayan Çıralı, şöyle konuştu:

"Pilotlarımız maskelerini gökyüzünde de takarak misafirlerimizin sağlıklarının korunmasını sağladı. Türkiye'de yamaç paraşütü denince ilk akla gelen Babadağ'ın 2021 yılında da uluslararası markamız olarak ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Yamaç paraşütü yapmak isteyen herkesi yeni yılda da Babadağ'a davet ediyoruz. Babadağ'a Ölüdeniz manzarasıyla çıkılmasını sağlayacak teleferik projesi 2021 yılında hizmete girecek. Fethiye'de turizmi 12 aya çıkarmak amacıyla başladığımız Babadağ Teleferik Projesiyle, Babadağ her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayacak. 2020 yılında tüm dünyada etkili olan salgın nedeniyle uçuş sayılarında geçmiş yıllara göre düşüş yaşansa da 2021'de hizmet verecek teleferikle uçuş sayıları da artacak."

"2021 yılında bu yılki sayıları ikiye katlayacağız"

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay ise Babadağ'ın eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla dünyada yamaç paraşütü yapılabilecek en güzel noktalar arasında yer aldığını dile getirdi.

Dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle uçuş sayılarında geçen yıllara göre düşüş yaşandığına değinen Akçay, "Her şeye rağmen yine birçok uyruktan kişi Babadağ'da yamaç paraşütü yaptı. Tecrübeli yamaç paraşütü pilotlarımızla uçuş için gelenleri alınan tedbirler çerçevesinde gökyüzüyle buluşturduk. 2021 yılında bu yılki sayıları ikiye katlayacağımızdan hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Yamaç Paraşütü, Ölüdeniz, Fethiye, Babadağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babadağ'dan 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin KDK'den sağlık çalışanlarına salgın döneminde yapılan ek ödemeye ilişkin tavsiye kararı Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor "Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı Cennet hurmasının bu yılki fiyat ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar
Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
11:06
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak         
10:18
Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler         
09:06
2 çocuk annesi çalıştığı restoranı satın alıp hayalini gerçekleştirdi 2 çocuk annesi çalıştığı restoranı satın alıp hayalini gerçekleştirdi         
08:48
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın         
07:52
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 11:15:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Babadağ'dan 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei