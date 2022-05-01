Babadağ'dan bu yıl yaklaşık 200 bin yamaç paraşütü uçuşu bekleniyor - Son Dakika
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Babadağ'dan bu yıl yaklaşık 200 bin yamaç paraşütü uçuşu bekleniyor

01.05.2022 11:00
Babadağ'dan bu yıl yaklaşık 200 bin yamaç paraşütü uçuşu bekleniyor

Dünyanın önde gelen yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan, bu yıl yaklaşık 200 bin yamaç paraşütü uçuşu bekleniyor.

Dünyanın önde gelen yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan, bu yıl yaklaşık 200 bin yamaç paraşütü uçuşu bekleniyor.

İlçeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a ulaşıyor.

Babadağ'dan yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunları, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Babadağ, her yıl uçuş rakamlarını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, Babadağ'da 1200 ve 1700 metredeki pistlerin kullanıma açık olduğunu, 1800 ile 1900 metre pistlerinin kar eriyince kullanılabileceğini söyledi.

Babadağ'da kış boyunca 1200 metredeki pistten uçuşların gerçekleştiğini anlatan Koçak, "Sezon beklediğimizden daha hızlı geldi. Geçen yıl yapılan 167 bin uçuşa bakarak ve yaptığımız gözlemler sonucu Babadağ'dan bu yıl yaklaşık 200 bin yamaç paraşütü uçuşu gerçekleşmesini bekliyoruz. Teleferikle ise bu yıl en az 1 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz." dedi.

"Sportif amaçlı tekli uçuş yapanların sayısında da artış öngörüyoruz"

Babadağ'dan yamaç paraşütü yapanların dünyanın en güzel manzarasıyla karşılaşacağını belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Tatilciler, dünyanın denize en yakın ve en yüksek kalkış alanından maceraya adım atacaklar. Dünyada başka yerlerde yüzlerce kez uçmuş olsalar bile, onları burada bambaşka uçuş tecrübe edecekleri eşsiz bir deneyim bekliyor. 226 metrede kabine bindikleri ilk andan 1960 metreye kadar olan teleferik ve telesiyej tesisinde ise sağda Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu, aşağıda ise dünyanın en güzel manzaralarından Ölüdeniz Plajı'nı izleme fırsatı buluyorlar."

Babadağ'dan ağırlıklı olarak çift kişilik uçuşların yapıldığını anlatan Koçak, "Bu yıl sportif amaçlı tekli uçuş yapanların sayısında da artış olmasını öngörüyoruz. Babadağ'da, geçmiş yıllara göre tek başına uçuş yapanların sayısı da artıyor. Babadağ konumu ve havası itibarıyla akrobasi pilotları için de bulunmaz bir alan. Yaz ve kış aylarında buranın imkanlarından faydalanmak bu sporu yapanların kendilerini geliştirmeleri açısından da çok önemli. Biz de işletme olarak bu sporu yapanlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ölüdeniz Mahallesi, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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