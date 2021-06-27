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Babadağ Teleferik Tesisinin yıl sonuna kadar yarım milyon kişiyi taşıması bekleniyor - Son Dakika

Babadağ Teleferik Tesisinin yıl sonuna kadar yarım milyon kişiyi taşıması bekleniyor

27.06.2021 12:01

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'a yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve bu ay hizmete giren teleferik tesisinin, yıl sonuna kadar yarım milyonun üzerinde misafir ağırlaması bekleniyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'a yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve bu ay hizmete giren teleferik tesisinin, yıl sonuna kadar yarım milyonun üzerinde misafir ağırlaması bekleniyor.

Batı Akdeniz'in gözde turizm merkezi Fethiye'de bir firma tarafından 4 yıl önce temeli atılan teleferik, haziran başında faaliyete geçti.

Yamaç paraşütü atlayışı yapmak ve eğlenceli zaman geçirmek için teleferiği kullananlar, Ölüdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde 1700 metredeki kalkış pistine çıkabiliyor, dağın 1800 metreyi bulan zirvesine ise telesiyejle ulaşabiliyor.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, teleferiğin yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla yapıldığını söyledi.

Teleferiğin Fethiye'nin 30 yıllık hayali olduğunu belirten Koçak, "Misafir sayımız her geçen gün artıyor. Yıl sonuna kadar yarım milyonun üstünde misafiri kabul etmeyi planlıyoruz." dedi.

Koçak, 226 metredeki ana istasyondan 1965 metredeki zirveye bir teleferik, iki telesiyej istasyonuyla çıkılabildiğini kaydetti.

Teleferik hattının 4, telesiyej hattının ise 2,5 kilometre kablo uzunluğunun olduğunu ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Sistemimizin saatte 1200 kişi taşıma kapasitesi var. Normal şartlarda önümüzdeki yıl bir milyonun üzerinde misafiri Babadağ'da ağırlamayı hedefliyoruz. Ana istasyondan 1700 metreye yaklaşık 25 dakikada erişilebiliyor. Yukarı çıkarken görülen manzaranın 'eşsiz' kelimesi dışında bence bir karşılığı yok. Misafirlerimiz teleferikle daha önce hiç görmedikleri kadar güzel bir manzaranın üzerinde yükselerek Babadağ'a çıkıyor."

Teleferiğin Türkiye turizmine olumlu katkıları olacağını belirten Koçak, projeyle Türkiye'nin dünyaya başka bir pencereden kendini göstereceğini dile getirdi.

Koçak, İspanya ve İtalya'nın Avrupa'dan çektiği turist profilinin zaman içerisinde Türkiye'ye gelmesi için Babadağ Teleferik'in bir kapı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teleferik olmadan önce buradaki turizm, genellikle yamaç paraşütü üzerine kuruluydu. Yamaç paraşütü de yılın yaklaşık yarısında yapılabiliyor. Yılın diğer yarısında ise Babadağ'ın potansiyeli kullanılamıyordu. Teleferikle birlikte Babadağ'da hem uçuşlar yapılacak hem de ziyaretçiler gelip Babadağ'da zaman geçirebilecek. Böylece turizm 12 aya yayılmış olacak. Kasım, aralık, ocak, şubat ve mart döneminde insanlar teleferikle Babadağ'a çıkıp uçabilirler. Babadağ'daki pistlerdeki restoranlarda yemek yiyebilen ziyaretçiler, akşam Ölüdeniz ve Fethiye Körfezi manzarasıyla güzel zaman geçiriyor."

Babadağ Teleferik Tesisinin yıl sonuna kadar yarım milyon kişiyi taşıması bekleniyor
Babadağ Teleferik Tesisinin yıl sonuna kadar yarım milyon kişiyi taşıması bekleniyor
Babadağ Teleferik Tesisinin yıl sonuna kadar yarım milyon kişiyi taşıması bekleniyor
Babadağ Teleferik Tesisinin yıl sonuna kadar yarım milyon kişiyi taşıması bekleniyor

Ölüdeniz, Fethiye, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babadağ Teleferik Tesisinin yıl sonuna kadar yarım milyon kişiyi taşıması bekleniyor - Son Dakika


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