Son Dakika Haberleri: Babadan Kalma Heybelerle Market Alışverişi Yaptılar

Babadan Kalma Heybelerle Market Alışverişi Yaptılar

47 dakika önce

Babadan kalma heybelerle market alışverişi yaptılarKAYSERİ - Kayserili iki vatandaş, marketlerde poşetlerin para ile satılması uygulaması sonrasında babadan kalma heybeleri alarak alışveriş yaptı.

Babadan kalma heybelerle market alışverişi yaptılar

KAYSERİ - Kayserili iki vatandaş, marketlerde poşetlerin para ile satılması uygulaması sonrasında babadan kalma heybeleri alarak alışveriş yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plastik poşetlerin geri dönüşümünün çok düşük olmasından ve kaynak verimliliğini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle naylon poşetlerin parayla satılması uygulamasını 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulamaya koydu.
Uygulamanın başlaması ile birlikte Kayserili İbrahim Boz ve Doğan Özdemir, babadan kalma heybelerini yanlarına alarak market alışverişine çıktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alışverişlerini yapan İbrahim Boz ve Doğan Özdemir, satın aldıkları malzemeleri babadan kalma heybelere koydu.
İbrahim Boz, "Artık poşetler paralı olunca ben de alışverişe çıktığımda heybeyi yanıma alıyorum. Eskiden babam pazara gelince heybeyle gelirdi. Tarlaya giderken heybenin içinde azık götürürdü. Poşetler paralı olunca bizim de aklımıza bu geldi ve satın aldığımız malzemeleri heybeye koyduk" diye konuştu.
"Poşeti bırakın, önce doğayı düşünün" diyen Doğan Özdemir ise, "Poşetler doğaya çok zarar veriyor. Poşetlerin de paralı olması sonrasında biz de heybemizi aldık ve Allah'a şükür alışverişimi yaparak malzemeleri heybemize koyduk" ifadesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

Kayseri, Doğan Özdemir, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor

Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi Köpeklerin Liseli Öğrenciyi Öldürdüğü İlçe Diken Üstünde! Vatandaşlar Sokakta Sopayla Geziyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 16:55:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babadan Kalma Heybelerle Market Alışverişi Yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]