Son Dakika Haberleri: Babadan Kızına Son Bakış...bursa'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Samsun'da Toprağa Verildi

Babadan Kızına Son Bakış...bursa'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Samsun'da Toprağa Verildi

8 dakika önce

Babadan kızına son bakış...Bursa'da eşi tarafından öldürülen kadın Samsun'da toprağa verildi SAMSUN - Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabanca ile öldürülen kadın, memleketi Samsun'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Babadan Kızına Son Bakış...bursa'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Samsun'da Toprağa Verildi, System.String[]
Babadan kızına son bakış...Bursa'da eşi tarafından öldürülen kadın Samsun'da toprağa verildi

SAMSUN - Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabanca ile öldürülen kadın, memleketi Samsun'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Olay, dün Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Aynur Canıtez (46), kendisine gönderilen paketi almak üzere merkez Osmangazi ilçesi Dumlupınar Mahallesi Sanayi Sokağı'ndaki kargo şubesine gitti. Kadının boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Canıtez de bir süre takip ettiği Aynur Canıtez'in peşinden içeri girdi. Daha sonra çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ali Canıtez'in tartışma sırasında yanındaki tabancayla Aynur Canıtez'e ateş ettikten sonra olay yerinden bir minibüsle kaçtığı ileri sürüldü. Kargo firması çalışanlarının ihbarı üzerine gelen 112 acil servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Aynur Canıtez'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Gözyaşları içerisinde defnedildi
Morgdaki işlemlerinin ardından şahsın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Ormancık Mahallesi'ne getirildi. Babaevinden helallik alındıktan sonra Aynur Canıtez için Kocatepe Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Aynur Canıtez'in cansız bedeni gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Bursa, Samsun, 3. Sayfa
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