Son Dakika Haberleri: Babadan oğula Altay mirası
Son Dakika Spor Haber

Babadan oğula Altay mirası

3 saat önce

ALTAY Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar (50), uzun yıllar siyah-beyazlı kulübün altyapısında antrenörlük yapan babası Cemal Karafırtınalar'ın (78) emanetini taşımanın gururunu yaşıyor.

Babadan oğula Altay mirası, System.String[]
ALTAY Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar (50), uzun yıllar siyah-beyazlı kulübün altyapısında antrenörlük yapan babası Cemal Karafırtınalar'ın (78) emanetini taşımanın gururunu yaşıyor.
Çocukluğundan itibaren  Altay kültürüyle yetişen, 1983'te futbola başladığı İzmir ekibinde 1987'de profesyonel olan Sait Karafırtınalar, futbol kariyerinin ardından teknik direktörlükte de babasının izinden giderek, ailenin gurur kaynağı oldu. 1989 yılında futbolcu olarak ayrıldığı siyah- beyazlı kulübe, 30 yıl sonra teknik adam olarak dönen Sait Karafırtınalar, "Babam yıllarca altyapıdaki gençlere Altay sevgisi aşıladı. Altaylı olmak onun için bir yaşam felsefesi. Altay arması her zaman evimizin bir köşesinde oldu. Altay sevgisini babamdan aldım" dedi.
Altay kültürüyle büyüdüğünü ifade eden teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Altay armasını her zaman onurla taşıdım. Biz ailece değil, sülalece Altaylıyız. Çocukluğumda Altay Marşı'nı söylediğimiz günleri unutamıyorum, şimdi yine aynı duyguları yaşıyorum. Bu kulübün bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Umarım uzun yıllar kulübüme hizmet vermeye devam ederim. Burada çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Altay'ı hak ettiği Süper Lig'e döndürmek en büyük hayalim" diye konuştu.
Oğlu Sait ile gurur duyduğunu dile getiren Cemal Karafırtınalar da Altay'ın kendileri için büyük bir anlam taşığını söyleyerek, "Altay'a hizmet etmek bizim için her zaman bir övünç kaynağı olmuştur" dedi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
Futbol, İzmir, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de yasak aşk cinayeti iddiası Okul servisinde hayatını kaybeden Alperen'in babasına çok "özel" görev! Diagne'ye maaş müjdesi! Kazancını ikiye katlayacak Son dakika! Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:12:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babadan oğula Altay mirası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]