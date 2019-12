Babadan oğula çiğ köfte sevdası - Son Dakika

Diyarbakır'da babasından gelen çiğ köfte sevdasını devam ettiren çiğ köfteci Ömer Tinte, yeni şubesinde suşili çiğ köfte yaparak müşterilerinin beğenisine sundu.



Mutfak kültürü bakımından, Anadolu'nun en zengin ve köklü birikimine sahip Diyarbakır'da, babasından gelen çiğ köfte sevgisini devam ettiren Ömer Tinte, yeni şubesinde suşili çiğ köfte yaparak müşterilerinin beğenisine sundu. Kayapınar ilçesi Metropol Bulvarındaki yeni şubelerinde müşterilerini beklediklerini kaydeden Tinte, 15 yıldan bu yana bu işi zevkle yaptıklarını söyledi. Tinte, "1996 yılından buyana, çiğ köfteci Hacı Siraç olarak tanınan babamın yanında yetiştim. Diyarbakır'a has etli çiğ köftemizi bütün Türkiye'ye yaymak için çiğ köftede yenilikler yapmaya başladık. Zaten uzun zamandan beridir sürekli arayışlar içindeydik. İşletmemize gelen misafirlerimize en sağlıklı, bir o kadar da temiz ürünlerimizi geleneksel misafirperverliğimizle takdim ediyoruz. Suşi köftelerinin ardından, scallion soslu dediğimiz, yeşil soğan katarak hazırladığımız çiğ köftemizi, kendi imzalı ürünümüz olarak misafirlerimize takdim ettik. Scallion soslu çiğ köftelerimiz, eski gelenekleri bozmadan çiğ köfteye daha farklı lezzetler ve yenilikler katarak, çıtayı bir tık daha yukarıya taşıdık. Zaman içinde yerli ve yabancı turistlerin de uğrak mekanlarından biri haline gelince, farklı memleketlerden sipariş almaya başladık. Aldığımız siparişlerde, çiğ köfteyi muhafaza ederek, buzlama sistemi ile ülkemizin her iline otobüs ile göndermekteyiz. Türkiye'nin en büyük çiğ köfte salonunda hizmet sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 3 yıldızlı firmamız, ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden beyaz bayrak ödülü aldık. Etli çiğ köfte satış izni belge alan tek firmayız. Çiğ köftelerimizde, dana biftek eti kullanmaktayız. Her gün tam 18 defa kıyma makinesinde eti çekip, daha sonra çiğ köfte yoğurmaya başlıyoruz. Her zaman esas aldığımız misafir memnuniyeti bizim için önemli unsurdur. Bunun yanı sıra hijyen ve temizlik olmazsa olmazlarımızdandır. Yolu sevgiden geçen herkesi, bir gün mutlaka işletmemizde ağırlamak üzere bekleriz" dedi. - DİYARBAKIR