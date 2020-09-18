Babaeski'de 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tütün kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, kaçak tütünün kargoyla Babaeski ilçesinde G.Ö'ye gönderildiğini tespit etti.
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Şüpheli G.Ö gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:39 - Kaynak: AA
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