Son Dakika Haberleri: Babaeski'de Atletizm Yarışmasının Ödül Töreni Yapıldı

Babaeski'de Atletizm Yarışmasının Ödül Töreni Yapıldı

52 dakika önce

Babaeski Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında düzenlenen atletizm yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Babaeski'de Atletizm Yarışmasının Ödül Töreni Yapıldı, System.String[]
Babaeski Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında düzenlenen atletizm yarışmasının ödül töreni yapıldı.

100. Yıl Stadı'nda gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür vekili Cihan Erdem, törende yaptığı konuşmada, spor müsabakalarını ve yarışmaları her zaman önemsediklerini söyledi.

10 kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden Erdem, öğrencilerin spor yarışmalarına katılmalarının rekabeti de arttırdığını belirtti.

Ödül törenine, Kaymakam Hakan Özarslan, 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, Babaeski Belediye Başkan Vekilli Hasan Ali Eren, kurum müdürleri öğrenciler ve velililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:28 Kaynak: AA

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