Babaeski'de Atletizm Yarışmasının Ödül Töreni Yapıldı
52 dakika önce
Babaeski Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında düzenlenen atletizm yarışmasının ödül töreni yapıldı.
Babaeski
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında düzenlenen atletizm yarışmasının ödül töreni yapıldı.
100. Yıl Stadı'nda gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür vekili Cihan Erdem, törende yaptığı konuşmada, spor müsabakalarını ve yarışmaları her zaman önemsediklerini söyledi.
10 kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden Erdem, öğrencilerin spor yarışmalarına katılmalarının rekabeti de arttırdığını belirtti.
Ödül törenine, Kaymakam Hakan Özarslan
, 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan
, Babaeski Belediye Başkan Vekilli Hasan Ali Eren
, kurum müdürleri öğrenciler ve velililer katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:28 Kaynak: AA
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Hastaneye Kaldırıldı
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı