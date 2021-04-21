Babaeski'de bir otomobilde kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Babaeski ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada kaçak içki bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alpullu beldesinde trafik ve asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri N.A'nın idaresindeki otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada 9 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.A'ya ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.