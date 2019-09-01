Son Dakika Haberleri: Babaeski'de "Çavuşköy Zafer Koşusu" yapıldı
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Babaeski'de "Çavuşköy Zafer Koşusu" yapıldı

5 saat önce

Babaeski'de "6. Çavuşköy Zafer Koşusu" yapıldı.

Babaeski'de

Babaeski'de "6. Çavuşköy Zafer Koşusu" yapıldı.

Babaeski Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü ile Çavuşköy Muhtarlığınca gerçekleştirilen koşu, 8 ve 13 kilometrelik parkurda iki kategoride yapıldı.

Köy meydanında başlayan koşuda sporcular Çavuşköy korusu ve göleti etrafında yapılan parkurdan geçerek, start aldıkları noktada yarışı tamamladı.

Koşuda, 8 kilometre erkeklerde Metin Bozkurt birinci, Hayati Akın ikinci, Kıvanç Kurt üçüncü, kadınlarda Petek Balaban birinci, Maryam Korkchi ikinci, Kader Bay üçüncü, 13 kilometre erkeklerde Ümit Er birinci, Mustafa Kiraz ikinci, Ufuk Kütük üçüncü, kadınlarda Serra Sude Köksuman birinci, Elif Serbes ikinci, Hatice Yorgancı Bedikoğlu üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Koşu organizatörü Çetin Akgöl, burada yaptığı konuşmada, 6. Çavuşköy Zafer Koşusu'na katılan herkese teşekkür etti.

Güzel bir organizasyona imza attıklarını ifade eden Akgöl, her geçen yıl koşuya katılım arttığını belirtti.

Koşunun özel bir amaç güttüğünü aktaran Akgöl, 7'den 70'e herkese sporu sevdirmek, sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Babaeski, Çavuşköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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