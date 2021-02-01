Babaeski'de dereler taştı, evlerde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika
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Babaeski'de dereler taştı, evlerde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Babaeski'de dereler taştı, evlerde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

02.02.2021 00:08

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle derelerin taşması sonucu, bazı evlerin bodrum ve birinci katlarını su bastı.

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle derelerin taşması sonucu, bazı evlerin bodrum ve birinci katlarını su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, kepçelerle kurtarılarak ilçedeki otellere yerleştirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve sel baskınları uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak yağış gün boyu etkili oldu. Kırklareli'deki yağışın ardından babaeski ilçesinden geçen Şeytandere ve Çürtdere taştı. Çürtdere'deki taşkın suları Kurtuluş Mahallesi'nin Bahriye Üçok Caddesi üzerinde bulunan sitelerin bodrum ve birinci katlarını sulan altında bıraktı. Aynı şekilde Şeytan Dere'nin geçtiği Atatürk Mahallesi'nde de bazı evlerin bodrum ve birinci katlarını su bastı. Gündüz Onat Festival Alanı da sular altında kaldı.

Su baskınlarının bulunduğu bölgelere AFAD, itfaiye, polis, Kızılay ve sağlık ekipleri sevk edilerek, evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu da kurtarma çalışmalarını takip etti.Kurtuluş Mahallesi'nde su basan birinci katındaki vatandaşların bir kısmı üst kattaki komşuların yanına sığındı. Evlerinde bulunanlar ise kepçe yardımı ile kurtarılarak, ilçedeki otellere yerleştirildi. ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KURTARILDIİş dönüşü eve kepçe yardımı ile giden Meryem Şavaş, iki çocuğunun birinci katta mahsur kaldığını gördü. Kepçe yardımı ile çocukları kurtarılan ve yaşadığı endişe nedeniyle gözyaşı döken Merve Savaş, "İşten geldiğimde evimin olduğu yeri su basmıştı. İçeride iki çocuğum var, onlar yalnızdı. Çok korktum. Eve kepçeyle birlikte gittim, çocuklarımı da alıp kepçeyle kurtardık" dedi. Kepçelerle kurtarılan ve gidecek yerleri olmayan vatandaşlar, ilçedeki otellere yerleştirildi.

Babaeski'de dere taşkınlarında çok sayıda evi su bastı, cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Araçların da suyla kaplanan caddelerde mahsur kaldığı ilçede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri de sık sık vatandaşları su baskınına karşı yaptığı anonslarla uyardı.


Kaynak: DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babaeski'de dereler taştı, evlerde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika


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