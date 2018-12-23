Babaeski'de Elektrik Kesintisi
41 dakika önce
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı iki köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Kırklareli
'nin Babaeski
ilçesine bağlı iki köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışması nedeniyle ilçeye bağlı Nacak ve Yeniköy
köylerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Söz
konusu kesintiler 24 Aralık
Pazartesi günü Nacak köyünde, 25 Aralık Salı günü Yeniköy köyünde 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için abonelerin gerekli önlemleri almaları istendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:32 Kaynak: AA
Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi
Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu
Son Dakika! Netanyahu'nun "Erdoğan Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Çavuşoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Soğukkanlı Katil