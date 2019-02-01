Babaeski'de Huzur Toplantısı Yapıldı

Babaeski Kaymakamlığınca huzur toplantısı düzenlendi.

Babaeski Kaymakamlığınca huzur toplantısı düzenlendi.





Taşköprü köyünde bir kahvehanede düzenlenen toplantıya Kaymakam Hakan Özarslan, kurum müdürleri, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.





Özarslan, toplantıda, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.





Vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek için köylerde toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Özarslan, vatandaşlarla sürekli temas halinde olduklarını belirtti.



Özarslan, tüm köyleri ziyaret ederek toplantılar gerçekleştireceklerini kaydetti.

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