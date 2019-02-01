Son Dakika Haberleri: Babaeski'de Huzur Toplantısı Yapıldı

Babaeski'de Huzur Toplantısı Yapıldı

33 dakika önce

Babaeski Kaymakamlığınca huzur toplantısı düzenlendi.

Babaeski'de Huzur Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Babaeski Kaymakamlığınca huzur toplantısı düzenlendi.


Taşköprü köyünde bir kahvehanede düzenlenen toplantıya Kaymakam Hakan Özarslan, kurum müdürleri, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.


Özarslan, toplantıda, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.


Vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek için köylerde toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Özarslan, vatandaşlarla sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Özarslan, tüm köyleri ziyaret ederek toplantılar gerçekleştireceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:48 Kaynak: AA

Taşköprü, Babaeski, Huzur, Güncel
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