Babaeski'de itfaiye ekiplerine ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Babaeski'de itfaiye ekiplerine ilk yardım eğitimi verildi

20.05.2022 13:04
Babaeski'de itfaiye ekiplerine ilk yardım eğitimi verildi

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Sinem Yılmaz, itfaiye binasında düzenlenen eğitimde, ilk yardım eğitimlerinin tıbbi açıdan müdahale potansiyelinin arttırılması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Acil yada olağan dışı olaylarda sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar yapılacak ilk yardımın önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, yapılacak olan müdahalenin eğitim almış kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaza, yangın ve benzeri olaylarda müdahalede bulunan itfaiye personeliyle eş güdümlü bir çalışma yürüttüklerini anlatan Yılmaz, "Olaylarda ilk yardım önemlidir. İlk yardım yapacak kişinin de bilinçli müdahale için ilk yardım eğitimini almış olması gerekiyor. Dolayısıyla itfaiye personeli de olay yerine daha erken ulaştığı durumlarda sağlık durumu kötü yada yaralanmış olan kişilere yönelik ilk yardımda bulunması gerekebilir. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar yapılacak ilk müdahale hayat kurtarır." diye konuştu.

Yılmaz, eğitimde otomatik şok cihazı kullanımı hakkında da bilgiler verildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Babaeski'de itfaiye ekiplerine ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika


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