Babaeski'de Kan Bağışı Kampanyası

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Babaeski Gençlik Merkezi ile Edirne Kan Merkezi tarafından hükümet konağı önünde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.



Kampanyaya, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Babaeski Gençlik Merkezi Müdürü Erhan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, kan bağışı kampanyası düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.



Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Öztürk, "Kan bağışçılarımız ve kan ihtiyacı olan kişiler arasında gönüllülük bağı kurmak ve Kızılayın kış döneminde kan bağışındaki azalma nedeniyle kan stok ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize Babaeski halkından yoğun bir katılım oldu. Ben bugün bizi yalnız bırakmayan ve destek olan herkese ve tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hortumda Kaybolan Buse'yi Aramaya Çalışan Vatandaş da Sel Sularına Kapıldı! Dehşet Anları Kamerada

OIumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Pazarda Fiyatlar 3'e Katlandı

Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici