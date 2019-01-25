Son Dakika Haberleri: Babaeski'de Kan Bağışı Kampanyası

Babaeski'de Kan Bağışı Kampanyası

2 saat önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Babaeski Gençlik Merkezi ile Edirne Kan Merkezi tarafından hükümet konağı önünde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Kampanyaya, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Babaeski Gençlik Merkezi Müdürü Erhan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, kan bağışı kampanyası düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Öztürk, "Kan bağışçılarımız ve kan ihtiyacı olan kişiler arasında gönüllülük bağı kurmak ve Kızılayın kış döneminde kan bağışındaki azalma nedeniyle kan stok ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize Babaeski halkından yoğun bir katılım oldu. Ben bugün bizi yalnız bırakmayan ve destek olan herkese ve tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:06 Kaynak: AA

Kırklareli, Babaeski, Güncel
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