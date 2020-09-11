Babaeski'de kurulmak istenen kömür ocağına itiraz edildi - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Yenimahalle Köyü yakınlarına kurulmak istenen kömür ocağına ilişkin itiraz dilekçesi toplandı.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ile bölge ziraat odası başkanları ve muhtarlar, toplanan dilekçeleri Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etti.

Gündoğdu, burada yaptığı açıklamada, bölgede kömür ocağı kurulmasını istemediklerini belirtti.

Bölgedeki köylerden yaklaşık bin dilekçe topladıklarını ifade eden Gündoğdu, kömür ocağının kurulması ile tarım topraklarının ve tarımın yok olacağını savundu.

Kentte toprak, su ve hava kaynaklarının ciddi oradan kirlenebileceğini ileri süren Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Kırklareli'nde sıkıntılar var. Öncelikle Kırklareli'nde toprak, su ve hava kirleniyor. Bunun uzun yıllardan beri etkisini görüyoruz. Kırklareli maalesef Türkiye'de kanserle ilgili kısımda birinci olarak anılmaya başladı. Dolayısıyla buna sahip çıkmamız gerekiyor. Istrancalardan başlayıp Pınarhisar ve Kofçaz'a kadar gelen su havzalarımız tükendi. Sadece su havzaları değil yeraltı kaynak sularımız da tükendi. Bir yandan kömür ocağı yapılmak isteniyor, bir yandan termik santral ile beslenmek isteniyor, öbür yandan da termik santralde bir yılda Kırklareli'nde kullanılan kadar içme suyu harcanacak. Bizim Kırklarelililer olarak daha duyarlı davranmamız gerekiyor. İtiraz dilekçelerini vereceğiz. Bu olaya herkesin sahip çıkmasını istiyoruz."

İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç da bölgede kurulmak istenen ocağın tarıma büyük zarar vereceğini savunarak, buna itiraz ettiklerini bildirdi.

Grup açıklamanın ardından dilekçeleri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etti.