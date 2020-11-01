Babaeski'de kuyuya düşen tilki kurtarıldı - Son Dakika

Yaralı olmadığı belirlenen tilki, doğal ortamına salındı.

Kuyunun başına kurulan düzenekle bir itfaiye eri kuyuya indi. Boynuna halka geçirilerek yakalanan tilki kuyudan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tilkiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Gocuk Burnu Mevkisi'nde 7 metre derinliğindeki su kuyusundan sesler geldiğini duyan vatandaşlar, kuyuda tilki olduğunu fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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