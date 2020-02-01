Babaeski'de öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babaeski'de öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi - Son Dakika

Babaeski'de öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi

6 saat önce

Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğünce öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi.

Babaeski'de öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi, System.String[]

Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğünce öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi.

Babaeski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıda, Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli tarafından araç sürücüleri ile rehber personele bilgiler verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Zafer Menekşeoğlu, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Öğrenci servis şoförlerinin çok dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini anlatan Menekşeoğlu, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla eğitimlerin düzenlendiğini ifade etti.

Toplantıya Babaeski Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, Jandarma Komutanı Serhat Özfidan, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Buyur ile okul müdürleri de katıldı.

Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Azerbaycan'dan tepki: O parmakları kırarız TSK üniformalarında yeni dönem başladı! Harici kıyafette şapka yerine bere dönemi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 15:52:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babaeski'de öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]