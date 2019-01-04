Babaeski'de Öğrencilere Trafik Eğitimi

Babaeski
'de ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığının "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi tarafından Plevne Ortaokulu'ndaki eğitim düzenlendi.
Eğitimde, Trafik Denetleme Büro Amiri Yaşar
Ekici ve polis memuru Ahmet Duygun tarafından genel trafik kuralları, okul servislerinin güvenliği, geçiş üstünlükleri ve yaya güvenlikleri hakkında bilgiler verdi.
Ekici, burada yaptığı konuşmada, sürücülerin olduğu kadar yayaların da trafik kurallarını bilmesi gerektiğini söyledi.
Trafik kurallarının hayati önem arz ettiğini ifade eden Ekici, bir hatanın geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlara yol açabildiğini kaydetti.
Ekici, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini bildirdi.