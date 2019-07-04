Son Dakika Haberleri: Babaeski'de otomobil yangını
Son Dakika Güncel Haber

Babaeski'de otomobil yangını

48 dakika önce

Babaeski ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Babaeski'de otomobil yangını, System.String[]
Babaeski ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Özcan Özal idaresindeki 22 KL 728 plakalı otomobil Babaeski girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Babaeski Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:20 Kaynak: AA
Babaeski, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı: Belediyemizin bir inanç masası olacak İGDAŞ için SOCAR'ın eski CEO'su Mutluay Doğan'ın ismi konuşuluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:08:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babaeski'de otomobil yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]