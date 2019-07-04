Babaeski'de otomobil yangını
48 dakika önce
Babaeski ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
Babaeski
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:20 Kaynak: AA
ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Özcan Özal idaresindeki 22 KL 728 plakalı otomobil Babaeski girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Babaeski Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.
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