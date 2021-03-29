Babaeski'de süt toplama merkezleri incelendi - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan çiftlilerdeki süt toplama merkezleri incelendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çiğ süt desteklemelerine esas olmak üzere şahıs tankları çiftlik veya şahsa ait süt toplama merkezleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından rutin incelemeler gerçekleşti.

Süt toplama merkezlerinin hijyen açısından önemini vurgulayan İlçe Müdürü İsmail Küçük, "Öncelikle süt toplayan birimlerin işletme kayıtları ve süt tankı kapasite bilgileri kontrol edilerek güncellemeleri yapılmaktadır. Çiğ süt desteklemelerinde müstahsillerin sorun yaşamaması için süt toplama birimlerine düşen görevler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, belirli aralıklar ile ziyaretler ve incelemeler devam edilecektir" dedi. - KIRKLARELİ