Son Dakika Haberleri: Babaeski'de "trafik tedbirleri" toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Babaeski'de "trafik tedbirleri" toplantısı

34 dakika önce

Babaeski Kaymakamlığınca, "trafik tedbirleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Babaeski'de
Babaeski Kaymakamlığınca, "trafik tedbirleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Hakan Özarslan, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin Ramazan Bayramı süresince yoğun denetimlerde bulunacağını söyledi.
Denetimlerin 10 Haziran tarihlerine kadar sıkı bir şekilde yapılacağını ifade eden Özarslan, bakanlıktan gönderilen talimat ile 11 günde kara yollarında alınacak güvenlik önlemlerinin sıralandığını belirtti.
Ayrıca bakanlığın 'Fotoğraf Sizden Bisiklet Bizden' kampanyası da başlattığını aktaran Özarslan, "Bakanlığımız tarafından aynı zamanda 'Karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle çıkıyorum' sloganıyla 'trafik karnem' isimli ödüllü bisiklet yarışması da düzenleniyor. Yarışmada trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uyumaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet edilmesi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla çocuklar anne ve babalarının araç kullanırken karnedeki soruları yanıtlayacak. En çok beğenilen 100 kişiye bisiklet hediye edilecek."dedi.
Toplantıya, Emniyet Müdür Vekili Celalettin Oğlakçı, Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat ve okul müdürleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:59 Kaynak: AA
Babaeski, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek Bakan Berat Albayrak'tan memurlara çifte müjde Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babaeski'de "trafik tedbirleri" toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]