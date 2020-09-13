Babaeski'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Babaeski ilçesinde 283 gram esrar ile 32 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hazinedar köyünde G.G'ye ait evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 283 gram esrar ile 32 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.G, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:57 - Kaynak: AA
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