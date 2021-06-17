KIRKLARELİ - Babaeski ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüler ve Onur Şen ile araçta sıkışan Emin (12), Sevinç (34) ve Neziha Öztürk yaralandı.

MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil

Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli