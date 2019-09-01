Son Dakika Haberleri: Babaevi kapanmayacak
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Babaevi kapanmayacak

3 saat önce

İzmir'e gittiğinde o evde kalmak isteyen sanatçının bir başka niyeti de annesi ve babası adına bir okul yaptırmak.

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İzmir'e gittiğinde o evde kalmak isteyen sanatçının bir başka niyeti de annesi ve babası adına bir okul yaptırmak. Aksu, okulun inşaatının 2020 yılında tamamlanmasını istiyor.

İzmir, Aksu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:24 
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