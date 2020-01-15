Babalar, "Babayım Şiddete Karşıyım" tişörtleri giydi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babalar, 'Babayım Şiddete Karşıyım' tişörtleri giydi - Son Dakika

Babalar, "Babayım Şiddete Karşıyım" tişörtleri giydi

6 saat önce

Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) işbirliğiyle yürütülen "İlk İş Babalık" adlı 13 haftadan oluşan grup eğitim çalışması, katılımcı babaların, çocuklarının elinden aldığı sertifika töreni ile son buldu.

Babalar,

Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) işbirliğiyle yürütülen "İlk İş Babalık" adlı 13 haftadan oluşan grup eğitim çalışması, katılımcı babaların, çocuklarının elinden aldığı sertifika töreni ile son buldu. Babaların giydiği, "Babayım Şiddete Karşıyım" tişörtleri ise ilgi çekti.


Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi'nin düzenlediği "Baba Destek Programı" sertifika töreni ile son buldu. Anne-Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Manavgat Belediyesi işbirliği ile 13 haftadır devam eden "İlk İş Babalık" eğitimlerinin son dersine çocuklarıyla birlikte gelen 19 babanın yanı sıra, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve belediye başkan yardımcıları da katıldı. AÇEV Saha Danışmanı Mustafa Keleş tarafından verilen Baba Destek Programının son oturumda katılımcı babaların giydiği ve üzerlerinde "Babayım Şiddete Karşıyım" yazılı tişörtler büyük ilgi çekti. Babaların çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk almasını hedefleyen programa katılan tüm babalar, eğitimlerin son derece yararlı olduğunu dile getirdi. Babalar, tişörtlerinde yazan sosyal mesajı da tüm topluma vermek istediklerini dile getirdi. Son ders sonrasında ise katılımcı tüm babalara sertifikaları, çocukları tarafından verildi. - ANTALYA

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Şükrü Sözen, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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