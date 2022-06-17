Babalar en çok 'hatırlanmak' istiyor - Son Dakika
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Babalar en çok 'hatırlanmak' istiyor

17.06.2022 09:29
Babalar en çok 'hatırlanmak' istiyor

Areda Survey, Babalar Günü öncesi bir araştırma yaptı.

Areda Survey, Babalar Günü öncesi bir araştırma yaptı. Buna göre babalar, en çok hatırlanmak istiyor. Hediye olarak da genellikle tesbih tercih ediyor.

Areda Survey, bu pazar kutlanacak olan Babalar Günü vesilesiyle bir araştırma yaptı. Bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada bu kez katılımcılara Babalar Günü'nü sordu ve babaların kendisine alınmasını en çok istediği hediyeleri ortaya çıkardı. Sadece babalara yöneltilen araştırmanın sonuçlarına göre babaların yüzde 30,8'i hatırlanmak en büyük hediye derken, ürün olarak en fazla almak istedikleri hediye ise tesbih oldu.

BABALAR İÇİN HATIRLANMAK EN GÜZEL HEDİYE

"Babalar Günü'nde hediye olarak ne istersiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 30,8'i hatırlanmak yanıtı verirken, yüzde 26,1'i ailemle dolu dolu bir gün geçirmek, yüzde 12,3'ü tesbih, yüzde 9,8'i kravat yanıtını verdi.

Babaların almak istedikleri diğer hediyeler ve oranları ise şu şekilde; yüzde 6,9 el emeğiyle hazırlanan bir hediye, yüzde 6,5 kıyafet, yüzde 3,5 takım forması, yüzde 1,9 baba koltuğu, yüzde 0,8 teknolojik alet, yüzde 0,6 parfüm, yüzde 0,3 saat, yüzde 0,2 yemeğe çıkarılmak, yüzde 0,1 cüzdan ve kalem.

Ayrıca araştırmada, her 3 erkekten birinin de eşinin ya da çocuklarının aldığı hediyenin parasını kendisinin ödediği belirlendi.


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Kaynak: DHA

Babalar Günü, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babalar en çok 'hatırlanmak' istiyor - Son Dakika

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