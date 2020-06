Babalar Günü - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, bireyi hayata hazırlayan, topluma kazandıran, zorluklarla mücadelede hep yanında olan, ilk bilgi ve sevgi kaynağının aile olduğunu bildirdi.

Ailede anne ve babanın bir elmanın iki yarısı gibi birbirini tamamlayarak çocuklarını yetiştirmek için her türlü fedakarlığı yaptığını aktaran Bilgin, annelerin duygusal zekaları, babaların ise kararlı, otoriter tavırlarının daima yol gösterdiğini belirtti.

Babaların, toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direği olduğunu vurgulayan Bilgin, hayatı boyunca maddi, manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan babalar olduğunu kaydetti.

Bilgin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız babalarımız, bizlere yaşamın anlamını ve tüm güzelliklerini öğretirken sadece çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve aile mutluluğunu sağlayabilmek için her türlü fedakarlığı gösteren değerli varlıklarımızdır. Bu anlamlı günün birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma ve ailelerimizle, Türkiye'mizde ve dünyada barış ve mutluluğa doğru atılan adımların başlangıcı olması dileğiyle, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve aile mutluluğunu sağlayabilmek için her türlü fedakarlığı gösteren tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm insanlık coğrafyasına, çocukların yanında hem annelerinin, hem de babalarının olduğu bir dünya ve ebediyete intikal etmiş babalarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum."