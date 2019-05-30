Son Dakika Haberleri: Babalar Günü Hediye Rehberi Amazon.com.tr'de
Son Dakika Güncel Haber

Babalar Günü Hediye Rehberi Amazon.com.tr'de

48 dakika önce

Amazon.com.tr, Babalar Günü'ne özel cep telefonundan gömleğe, spor ekipmanlarından olta takımlarına kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini bir araya topladığı Hediye Rehberi'ni duyurdu.

Babalar Günü Hediye Rehberi Amazon.com.tr'de, System.String[]
Amazon.com.tr, Babalar Günü'ne özel cep telefonundan gömleğe, spor ekipmanlarından olta takımlarına kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini bir araya topladığı Hediye Rehberi'ni duyurdu.
Amazon.com.tr yayınladığı açıklamayla, Babalar Günü için eşsiz ve yaratıcı hediye fikirlerini bir araya topladığı Hediye Rehberi'ni duyurdu.
Gömlek, cep telefonu, spor ekipmanları ve olta takımlarına kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini bir araya getiren rehber, tek tıkla en özel Babalar Günü hediyesini sunuyor.
Türkiye'deki müşterilerine elektronik, ofis kırtasiye, moda, spor outdoor, yapı market, video oyunu - konsol, kitap ve ev - mutfak olmak üzere sekiz farklı kategori altında gruplandırdığı yüz binlerce hediye seçeneği sunan Amazon.com.tr ile her babanın ilgi alanına özel hediye alternatifi bulmak kolaylaşıyor.
Farklı tarza hitap eden farklı hediye seçeneklerini kategorilendiren Amazon.com.tr'de her bütçeye uygun hediye seçenekleri yer alıyor. Amazon.com.tr hediye rehberini kullanan kullanıcılar kişiselleştirilmiş kategorilerden birini seçerek en iyi alternatiflere en iyi fiyatla hızlıca ulaşabiliyor.
Amazon.com.tr'nin Babalar Günü Hediye Rehberi'nde yer alan yüz binlerce ürün, uygun fiyat ve birçok üründe geçerli ücretsiz teslimat ayrıcalığıyla kullanıcıları bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:28 Kaynak: AA
Babalar Günü, Amazon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minibüsteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı Belediyede çalışan temizlik işçisi bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:16:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babalar Günü Hediye Rehberi Amazon.com.tr'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]