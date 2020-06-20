"Babalar Günü için en çok yüzük ve bileklik tercih ediliyor" - Son Dakika

Babalar Günü öncesinde gözler alınacak hediyelere çevrildi. Güneydoğu bölgesinin en büyük toptan sarraflarından iş adamı Murat Kocaardıç, özellikle tuğralı yüzük ve deri kaplamalı altın bilekliklerin en çok tercih edilen modeller olduğunu söyledi.

Her yıl haziran ayının 3. pazarında kutlanan Babalar Günü öncesinde gözler hediyelik ürünlere çevrildi. Özellikle takı konusunda tercih edilen ürünlerle ilgili olarak da birçok kişi babasına anlamlı yüzükler ve bileklikler hediye ediyor. Güneydoğu Anadolu'nun en büyük toptancılarından olan ve kendi tasarımlarını da yapan sarraf Murat Kocaardıç, Babalar Günü'nde en çok tercih edilen ürünlerinin tuğralı yüzük ve deri kaplamalı bileklikler olduğunu söyledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamına ürün gönderdiklerini de sözlerine ekleyen Kocaardıç, "Babalar Günü gibi özel günlerde ürün tercihleri otomatikman değişiyor. Şu anda en çok tercih edilen ürünler Tuğralı yüzük ve deri kaplamalı altın bileklikler" diye konuştu.

"BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Korona virüs nedeniyle büyüme oranlarının yavaşladığı günlerde atılımlarını sürdüreceklerini de söyleyen Kocaardıç, "Geçtiğimiz yıl oldukça büyük toptan satış mağazası açtık. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin her yerine toptan satışlarımız var. Büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam etmek istiyoruz. Bu doğrultuda adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)