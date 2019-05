Babalar Günü için hediye önerileri

Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Gününe kısa süre kaldı. Babalarına hediye almak için son dakikaya bırakmak istemeyenler şimdiden hediye seçimine başladı. BEYMEN'in satın alma ekibi Babalar Günü'nde hediye arayanlara polo yaka tshirtlerden ve triko ceketlere, mayolardan birbirinden şık ayakkabı ve çanta modellerine, dünyaca ünlü parfümlere kadar farklı önerilerde bulundu.



Şıklığına önem veren stil sahibi babalar için



Modern erkeklerin ihtiyaç duyduğu özgür kombin seçeneklerinin iyi bir hediye olabileceğini kaydeden ekip, dünyaca ünlü sartorial markaların ürünlerinin veya dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonlarının tavsiye etti. Ayrıca yeni sezonun trend parfümlerinin de iyi bir alternatif olacağı kaydedildi.



Rahatlıktan vazgeçmeyen babalar için



90'ların umursamaz cool tavrını giyimine yansıtan babalar için de öneride bulunan ekip; polo yaka tshirt, triko ceket, fonksiyonel bermudaları rahat olmayı tercih eden babalar için ideal hediye seçenekleri arasında yer alacağını açıkladı. Tropik çiçeklere, geometrik art deco desenlerden egzotik tasarımlara uzanan geniş renk ve desen seçeneklerindeki mayoları da babalar alternatif bir hediye olacağı belirtildi.



Ayakkabı ve çanta tutkunu babalar için



Ayakkabı ve çanta tutkusuna sahip babalara; 2019 yaz koleksiyonlarında yer alan birbirinden şık ayakkabı ve çanta modellerinin iyi bir hediye olacağı da bildirildi.



Aksesuar seven babalar için



Aksesuar seven babalar için 2019 yaz koleksiyonlarında yer alan zengin aksesuar çeşitlerinin hediye edilebileceği bilgisini veren ekip, birbirinden şık şapkalar ya spor şapkalarının, göz alıcı kol düğmelerinin, ayrıca bilekliklerin de babaların kalbinin fethedilebilineceğini kaydetti.



Ayrıca yapılan bilgilendirmede; hediye alışveriş için BEYMEN Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti kapsamında geliştirilen ve kişiye özel öneriler sunan hediye danışmanlık servisi BEYMEN Gift uzmanlarından yardım alınabileceği ve hediyelerin Türkiye'nin her yerine ulaştırabileceği açıklandı. - İSTANBUL

