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Babalar Günü için Huawei'den hediyeler - Son Dakika

Babalar Günü için Huawei'den hediyeler

17.06.2021 12:12
Babalar Günü için Huawei'den hediyeler, System.String[]

Huawei, Babalar Günü'nü yeni bir kampanya ile kutluyor.

Huawei, Babalar Günü'nü yeni bir kampanya ile kutluyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20 Haziran tarihinde kutlanacak Babalar Günü'nü eşsiz kılmak isteyen Huawei, yeni kampanyası ile hem indirim kuponları dağıtıyor ve babaları ile en güzel anılarını #teknolojikbaba etiketiyle yazan kullanıcıları 50 üründen oluşan bir seçki ile ödüllendiriyor.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların Huawei Online Mağaza bültenine abone olup, Huawei Topluluk sayfasında babalarıyla ilgili en güzel anısını paylaşmaları gerekiyor.

Huawei tarafından belirlenecek bir ekip, Huawei Topluluk sayfasında 25 beğeni, 25 favori ve 25 yorum alan anılar arasından 50'sini kazanan olarak seçecek.

Babalar Günü kampanyası 1-30 Haziran'ı kapsıyor

Babalar Günü, Haziran, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Babalar Günü için Huawei'den hediyeler - Son Dakika Ekonomi


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