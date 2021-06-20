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Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin? - Son Dakika

Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin?

20.06.2021 15:25

Antalya'da Cumali Dulkadir evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Babasının cansız bedenini gören kızı, "Bugün Babalar Günü babam. Bizi nasıl bırakıp gittin" diyerek feryat etti.

Saat 08.00'de Muratpaşa ilçesiPsikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cumali Dulkadir, kendi soyadını taşıyan apartmanın terasında bir süre çevreyi izledikten sonra bilinmeyen nedenle binadan düştü. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Dulkadir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

"BİZİ NASIL BIRAKIP GİTTİN?"

Acı haberi duyup gelen Cumali Dulkadir'in kızı Leyla ile oğlu Mehmet'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Saat 08.30'da, olay yerine gelen polislerin telsizinden, İl Emniyet Müdürü'nün personelin Babalar Günü'nü kutladığı anonsunu duyan Cumali Dulkadir'in kızı, babasının cansız bedenine bakarak, "Bugün Babalar Günü babam. Bizi nasıl bırakıp gittin" diyerek ağladı.

Ölümünün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedeni, Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Cumali Dulkadir'in bir süredir çeşitli psikolojik sorunları olduğunu öğrendi.

Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin?

Babalar Günü, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin? - Son Dakika


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