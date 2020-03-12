Babalar Günü'nde babasını yaralayan gence 1 yıl 10 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babalar Günü'nde babasını yaralayan gence 1 yıl 10 ay hapis - Son Dakika

Babalar Günü'nde babasını yaralayan gence 1 yıl 10 ay hapis

6 saat önce

ANTALYA'da, geçen Babalar Günü'nde babası Enver U.'yu birlikte çay içtikleri sırada boğazından bıçaklayarak yaralayan Şehmus U. (19), 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Babalar Günü'nde babasını yaralayan gence 1 yıl 10 ay hapis, System.String[]

ANTALYA'da, geçen Babalar Günü'nde babası Enver U.'yu birlikte çay içtikleri sırada boğazından bıçaklayarak yaralayan Şehmus U. (19), 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta oto kiralama dükkanı işleten Ender U., geçen 16 Haziran günü iş yerine gelen oğlu Şehmuz U. ile çay içmeye başladı. Ancak baba-oğul arasında tartışma çıktı. Bu sırada Şehmuz U., yanında taşıdığı komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı. Can havliyle sokağa çıkan Enver U., iş yerinin bitişiğindeki kahvehanede oturanlardan yardım istedi. Boğazına tampon uygulanan Enver U. çağrılan ambulanla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Baba tedaviye alınırken, Şehmus U., olay yerine 1 kilometre mesafedeki halı sahaya gidip, polisi aradı. Teslim olan Şehmus U., tutuklandı.

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıan Şehmus U., bugün görülen karar duruşmasında, olayın kaza olduğunu savunarak, beraatini istedi.

BABA, OĞLUNUN TOPLUMA KAZANDIRILMASINI İSTEDİ

Baba Enver U. da oğlunun bir anlık sinirle suçu işlediğini, bu nedenle şikayetçi olmadığını söyledi. Baba, oğlunun topluma kazandırılmasını istedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, davanın 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan açıldığını ancak suçun 'kasten yaralama' kapsamında kaldığını bildirerek, sanığı önce 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin babaya karşı işlemesinden dolayı yarı oranında artırarak, 3 yıla çıkardı.

Mahkeme, haksız tahrik indirimiyle 2 yıl 3 aya düşürdüğü cezayı, sanığın gelecekteki etkilerini dikkate alarak, 1 yıl 10 aya çevirdi. Şehmus U.'nun sabıkasız oluşu ile iyi halini de gözönüne alıp, 5 yıl süreyle erteledi.


Babalar Günü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:26 Kaynak: DHA
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